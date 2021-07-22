Кошка спит под ухом собаки, как под одеялом: милое видео, которое покорило тикток
Источник:инстаграм Megan Cottone
Видео, на котором кошечка спокойно укрылась ухом песика и спит, собрало более 15 миллионов просмотров в соцсети тикток.
Фотограф Megan Cottone с ником @thebeagleandthebun опубликовала в своем тиктоке и инстаграме видео, где ее пес и кот мыло спят вместе. Неожиданно кадры стали вирусными и принесли автору миллионы просмотров.
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Пес породы бигль и маленькая серая кошечка уютно спят рядом. При этом кошка укрывается ухом собаки, как одеялом.
Когда владелица подняла собачье ушко, кошка начала просыпаться и потягиваться. Но как только ее снова укрыли, как животное опять уснуло. Видео собрали миллионы просмотров и тысячи лайков в соцсетях.
Посмотрите, как кошка спит под ухом бигля
Вы шутите надо мной? Как вы можете быть такими милыми, – спрашивает женщина.
Megan Cottone в своих аккаунтах публикует немало фото и видео о жизни своих домашних любимцев: песике породы бигль, кошке и кролике.Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и более здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь.
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