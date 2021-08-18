Кошка носит очки, чтобы помочь детям преодолеть стыд – очень милые фото

Черно-белая кошечка по кличке Трюфель завоевывает инстаграм. Это животное имеет важную миссию – показать детям, что носить очки весело и совсем не стыдно.

Владелица кошки, девушка по имени Дэниел Кралл, нашла ее в лесу, в церковном лагере. Котенок был покинутым и никому не нужным.

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Американка забрала себе котенка "в смокинге". Изначально кошечка любила узнавать новое, поэтому девушка начала изучать с Трюфель различные трюки.



Трюфель показывает детям, что носить очки совсем не страшно / Фото с инстаграма truffles_the_kitty

Кошка работает в оптике

Поскольку владелица кошки имеет собственную оптику для детей, у женщины возникла замечательная идея. Трюфель могла бы помочь ей заинтересовать детей и сделать ношение очков не таким страшным.

Трюфель – это не просто кошка. Она мыла, умная и помогает детям носить очки, – рассказывает Кралл.

Специальных очков для кошки не понадобилось. Она просто позирует в самых маленьких детских оправах для очаровательных фото.

Я стала надевать ей очки, как любому ребенку в моем офисе, – делится хозяйка.



Благодаря кошке дети перестают стесняться / Фото с инстаграма truffles_the_kitty

Детям не терпится одеть очки

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для негоразработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

Кралл снимает обучающие видео, в которых участвует умная кошечка. Вместе они учат детей, например, как ухаживать за очками.

Однажды трехлетняя девочка никак не хотела одевать очки. На помощь пришла Трюфель. Как только кошке надели очки, как ребенок немедленно потребовал надеть свои.



Когда дети видят кошку в очках, то хотят тоже их надеть / Фото с инстаграма truffles_the_kitty

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Кошка в очках стала популярной в инстаграме. У нее уже есть более 20 тысяч подписчиков.