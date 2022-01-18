Когда хозяйка решает что-нибудь спеть, Хелен сразу пытается заставить ее остановиться. Для этого четырехлапая заскакивает на женщину.

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Атаки домашней любимицы хозяйка сняла на видео и опубликовала в социальных сетях. Кроме того, она их смонтировала и сделала забавный ролик, доказывающий негативное отношение кошки к ее пению.

Смотрите видео: как кошка реагирует на пение хозяйки

В социальных сетях ролик набрал сотни тысяч просмотров. Пользователи активно оставляли свои комментарии:

"Кошка с идеальным слухом не выносит фальши".

"Я точно так же бросалась бы на соседку сверху, которая любить петь, но не умеет".

"Она явно не в голосе, по мнению Хелен".

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Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

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