Когда хозяйка решает что-нибудь спеть, Хелен сразу пытается заставить ее остановиться. Для этого четырехлапая заскакивает на женщину.
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Атаки домашней любимицы хозяйка сняла на видео и опубликовала в социальных сетях. Кроме того, она их смонтировала и сделала забавный ролик, доказывающий негативное отношение кошки к ее пению.
Смотрите видео: как кошка реагирует на пение хозяйки
В социальных сетях ролик набрал сотни тысяч просмотров. Пользователи активно оставляли свои комментарии:
- "Кошка с идеальным слухом не выносит фальши".
- "Я точно так же бросалась бы на соседку сверху, которая любить петь, но не умеет".
- "Она явно не в голосе, по мнению Хелен".
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