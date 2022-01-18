Коли господиня вирішує щось заспівати, Хелен одразу намагається змусити її зупинитися. Для цього чотирилапа заскакує на жінку.
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Атаки домашньої улюблениці господиня зняла на відео та опублікувала у соціальних мережах. Крім того, вона їх змонтувала та зробила кумедний ролик, який доводить негативне ставлення кішки до її співу.
Дивіться відео: як кішка реагує на спів господині
У соціальних мережах ролик набрав сотні тисяч переглядів. Користувачі активно залишали свої коментарі:
- "Кішка з ідеальним слухом не виносить фальші".
- "Я точно так само кидалася б на сусідку зверху, яка співати любить, але не вміє".
- "Вона явно не в голосі, на думку Хелен".
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