Коли господиня вирішує щось заспівати, Хелен одразу намагається змусити її зупинитися. Для цього чотирилапа заскакує на жінку.

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Атаки домашньої улюблениці господиня зняла на відео та опублікувала у соціальних мережах. Крім того, вона їх змонтувала та зробила кумедний ролик, який доводить негативне ставлення кішки до її співу.

Дивіться відео: як кішка реагує на спів господині

У соціальних мережах ролик набрав сотні тисяч переглядів. Користувачі активно залишали свої коментарі:

"Кішка з ідеальним слухом не виносить фальші".

"Я точно так само кидалася б на сусідку зверху, яка співати любить, але не вміє".

"Вона явно не в голосі, на думку Хелен".

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