Величиной с собаку: карликовая корова из Бангладеш претендует на статус самой маленькой в мире
Источник:ВВС
Рани – карликовая корова породы бхутти, живущая в Бангладеш. За 2 года жизни она достигла всего полметра роста и может стать самой маленькой коровой в мире, если это подтвердят эксперты из Книги рекордов Гиннеса.
Свою миниатюрную питомицу владелец фермы поселил отдельно от других животных, чтобы ей не причинили вреда. Рани по своей натуре очень медлительна и пуглива, а больше всего любит, когда ее берут на руки.
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Миниатюрная Рани
- Как рассказал руководитель фермы Хасан Ховладар, Рани приобрели в прошлом году на другой ферме.
- С этого времени корова выросла лишь до 51 сантиметра, а ее вес составляет едва 28 килограммов.
- Рани неприхотлива в уходе и мало ест: немного соломы и несколько горстей отрубей в день.
- Местные ветеринары считают, что Раны больше не будет увеличиваться в своих размерах, поэтому господин Ховладар подал документы в Книгу рекордов Гиннеса.
- Ожидается, что независимая комиссия, которая прибудет на ферму, подтвердит замеры и присвоит ей звание самой маленькой коровы в мире.
- Сейчас таким титулом владеет индийская родственница Рани по прозвищу Маник, высота которой от копыт до холки составляет 61 сантиметр. Маник установила рекорд в 2014 году.
Рани имеет 51 сантиметр роста и весит 28 килограммов / Фото Getty Images
Собственная охрана
Между тем Рани уже сейчас довольно популярна. Новости о ней быстро распространились и, несмотря на определенные ограничения в связи с коронавирусом, толпы людей начали съезжаться на ферму.
Из-за этого, как пишет The Washington Post, администрация была вынуждена нанять трех охранников, чтобы контролировать количество посетителей. Теперь в день на Рани могут посмотреть максимум 10 человек, которые предварительно должны записаться.
Чтобы посмотреть на Рани, нужно предварительно записаться / Фото Getty Images
Контроль толпы также в пользу застенчивой корове, которая, по словам ее владельца, не особо любит быть в окружении неизвестных людей и не привыкла к взаимодействию с ними.На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.
О карликовости у животных
Smithsonian Magazine отмечает, карликовость у коров является результатом генетической мутации, которая часто сопровождается проблемами со здоровьем и даже смертью некоторых пород. А Рани уже трудно ходить.
Часто, когда вы видите какие-либо врожденные аномалии, мы начинаем искать и другие неправильные вещи. Так что я бы особенно беспокоился о сердце,
– говорит ветеринар, специализирующийся на коровах из Университета Миннесоты, Джо Армстронг.
Он добавляет, что карликовость Рани может быть признаком инбридинга – скрещивания близкородственных животных в пределах одной популяции, и что такие животные, как правило, живут не очень долго.