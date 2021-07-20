Свою мініатюрну вихованицю власник ферми поселив окремо від інших тварин, щоб їй не заподіяли шкоди. Рані по своїй натурі дуже повільна та ляклива, а найбільше любить, коли її беруть на руки.

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Мініатюрна Рані

Як розповів керівник ферми Хасан Ховладар, Рані придбали торік на іншій фермі.

З цього часу корова виросла лише до 51 сантиметра , а її вага складає заледве 28 кілограмів .

, а її вага складає заледве . Рані невибаглива у догляді та мало їсть: трохи соломи і кілька жмень висівок на день.

Місцеві ветеринари вважають, що Рані більше не буде збільшуватися у своїх розмірах, тому пан Ховладар подав документи до Книги рекордів Гіннеса .

. Очікується, що незалежна комісія, яка прибуде на ферму, підтвердить заміри та присвоїть їй звання найменшої корови у світі.

Наразі таким титулом володіє індійська родичка Рані на прізвисько Манік, висота якої від копит до холки складає 61 сантиметр. Манік встановила рекорд у 2014 році.



Рані має 51 сантиметр зросту і важить 28 кілограмів / Фото Getty Images

Власна охорона

Тим часом Рані вже зараз є досить популярною. Новина про неї швидко поширилися і, незважаючи на певні обмеження у зв’язку з коронавірусом, натовпи людей почали з’їжджатися на ферму.

Через це, як пише The Washington Post, адміністрація була змушена найняти трьох охоронців, щоб контролювати кількість відвідувачів. Тепер у день на Рані можуть подивитися максимум 10 людей, які попередньо повинні записатися.



Щоб подивитися на Рані, потрібно попередньо записатися / Фото Getty Images

Контроль натовпу також на користь сором’язливій корові, яка, за словами її власника, не особливо любить бути в оточенні невідомих людей і не звикла до взаємодії з ними.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Про карликовість у тварин

Smithsonian Magazine зазначає, карликовість у корів є результатом генетичної мутації, яка часто супроводжується проблемами зі здоров'ям і навіть смертю деяких порід. А Рані вже важко ходити.

Часто, коли ви бачите будь-які вроджені аномалії, ми починаємо шукати й інші неправильні речі. Так що я б особливо турбувався про серце,

– говорить ветеринар, який спеціалізується на коровах з Університету Міннесоти, Джо Армстронг.

Він додає, що карликовість Рані може бути ознакою інбридингу – схрещування близькоспоріднених тварин у межах однієї популяції, і що такі тварини, як правило, живуть не дуже довго.



Рані любить, коли її беруть на руки / Фото Getty Images