Свою миниатюрную питомицу владелец фермы поселил отдельно от других животных, чтобы ей не причинили вреда. Рани по своей натуре очень медлительна и пуглива, а больше всего любит, когда ее берут на руки.

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Миниатюрная Рани

Как рассказал руководитель фермы Хасан Ховладар, Рани приобрели в прошлом году на другой ферме.

С этого времени корова выросла лишь до 51 сантиметра , а ее вес составляет едва 28 килограммов .

, а ее вес составляет едва . Рани неприхотлива в уходе и мало ест: немного соломы и несколько горстей отрубей в день.

Местные ветеринары считают, что Раны больше не будет увеличиваться в своих размерах, поэтому господин Ховладар подал документы в Книгу рекордов Гиннеса .

. Ожидается, что независимая комиссия, которая прибудет на ферму, подтвердит замеры и присвоит ей звание самой маленькой коровы в мире.

Сейчас таким титулом владеет индийская родственница Рани по прозвищу Маник, высота которой от копыт до холки составляет 61 сантиметр. Маник установила рекорд в 2014 году.



Рани имеет 51 сантиметр роста и весит 28 килограммов / Фото Getty Images

Собственная охрана

Между тем Рани уже сейчас довольно популярна. Новости о ней быстро распространились и, несмотря на определенные ограничения в связи с коронавирусом, толпы людей начали съезжаться на ферму.

Из-за этого, как пишет The Washington Post, администрация была вынуждена нанять трех охранников, чтобы контролировать количество посетителей. Теперь в день на Рани могут посмотреть максимум 10 человек, которые предварительно должны записаться.



Чтобы посмотреть на Рани, нужно предварительно записаться / Фото Getty Images

Контроль толпы также в пользу застенчивой корове, которая, по словам ее владельца, не особо любит быть в окружении неизвестных людей и не привыкла к взаимодействию с ними.

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О карликовости у животных

Smithsonian Magazine отмечает, карликовость у коров является результатом генетической мутации, которая часто сопровождается проблемами со здоровьем и даже смертью некоторых пород. А Рани уже трудно ходить.

Часто, когда вы видите какие-либо врожденные аномалии, мы начинаем искать и другие неправильные вещи. Так что я бы особенно беспокоился о сердце,

– говорит ветеринар, специализирующийся на коровах из Университета Миннесоты, Джо Армстронг.

Он добавляет, что карликовость Рани может быть признаком инбридинга – скрещивания близкородственных животных в пределах одной популяции, и что такие животные, как правило, живут не очень долго.



Рани любит, когда ее берут на руки / Фото Getty Images