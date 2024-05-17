Об этом сообщила организация “Люди за этичное обращение с животными” (PETA). Глава организации Ингрид Ньюкирк назвала жену Чарльза III настоящей королевой.

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Королева Камилла поддержала борьбу за права животных

PETA получила долгожданное подтверждение от Букингемского дворца о том, что 76-летняя королева Камилла не будет закупать меха для своего гардероба. В этом она идет по стопам покойной королевы Елизаветы II, которая изменилась в ногу со временем и объявила в 2019 году, что в новинках ее гардероба не будет настоящего меха.

Считается, что это первый случай, когда королева Камилла заняла официальную позицию против меховой промышленности, в которой животных пожизненно держат в клетках или ловят в стальные ловушки, убивают электрическим током или подвергают другой форме мучительной смерти и снимают кожу.

PETA произносит тост за Камиллу бокалом лучшего бордового вина за то, что она настоящая королева, поскольку стоит наравне с 95% британцев, которые также отказываются носить мех животных,

– говорит основательница PETA Ингрид Ньюкирк.

В течение двух десятилетий PETA проводила кампанию с целью заставить Министерство обороны прекратить использование медвежьей шкуры для изготовления фуражек Королевской гвардии. По словам Ньюкирк, для монархии правильно и уместно отражать британские ценности, признавая, что меху нет места в нашем обществе.

Это интересно! Ее Величество пошла по следам покойной свекрови, которая в свое время заняла ту же позицию. В мемуарах официального костюмера королевы Елизаветы II Анджелы Келли "Другая сторона монеты: Королева, комод и шкаф для одежды", которые вышли в 2019 году, говорится о том, что "Элизабет в будущем будет носить только искусственный мех, а норковые отделки ее пальто также сняли".

Однако мать короля Чарльза III продолжала носить натуральный мех, который использовали в исторической церемониальной одежде во время королевских мероприятий. Надеемся, что Камилла будет непоколебима в своем заявлении, и сдержит обещание.