Про це повідомила організація "Люди за етичне поводження з тваринами" (PETA). Глава організації Інгрід Ньюкірк назвала дружину Чарльза III справжньою королевою.

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Королева Камілла підтримала боротьбу за права тварин

PETA отримала довгоочікуване підтвердження від Букінгемського палацу про те, що 76-річна королева Камілла не буде закуповувати хутра для свого гардероба. У цьому вона йде по стопах покійної королеви Єлизавети II, яка змінилася в ногу з часом і оголосила у 2019 році, що в новинках її гардеробу не буде справжнього хутра.

Вважається, що це перший випадок, коли королева Камілла зайняла офіційну позицію проти хутрової промисловості, в якій тварин довічно тримають у клітках або ловлять у сталеві пастки, вбивають електричним струмом або піддають іншій формі болісної смерті та знімають шкіру.

PETA виголошує тост за Каміллу келихом найкращого бордового вина за те, що вона справжня королева, оскільки стоїть нарівні з 95% британців, які також відмовляються носити хутро тварин,

– каже засновниця PETA Інгрід Ньюкірк.

Протягом двох десятиліть PETA проводила кампанію з метою змусити Міністерство оборони припинити використання ведмежої шкури для виготовлення кашкетів Королівської гвардії. За словами Ньюкірк, для монархії правильно і доречно відображати британські цінності, визнаючи, що хутру немає місця в нашому суспільстві.

Це цікаво! Її Величність пішла слідами покійної свекрухи, яка свого часу зайняла ту саму позицію. У мемуарах офіційного костюмера королеви Єлизавети II Анджели Келлі "Інший бік монети: Королева, комод і шафа для одягу", які вийшли 2019 року, йдеться про те, що "Елізабет у майбутньому носитиме лише штучне хутро, а норкові оздоблення її пальт також зняли".

Однак, мати короля Чарльза III продовжувала носити натуральне хутро, яке використовували в історичному церемоніальному одязі під час королівських заходів. Сподіваємося, що Камілла буде непохитна у своїй заяві, й дотримається обіцянки.