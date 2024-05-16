Животные бегали по двору школы. "Новых учеников" звали Джон Дир, Валериан Дешам, Фил Тондус и Маргарита Дюпре.

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Во Франции овцы "пойдут" в школу вместе с детьми

Недавно школа, обслуживающая села Эрмеланж, Ниттинг и Воер, столкнулась с серьезной проблемой потери одного класса из-за уменьшения количества учеников. Прогнозы показывают, что в следующем учебном году в школе будет лишь 94 ученика, а этого недостаточно для того, чтобы содержать все пять классов.

Находчивые родители нашли уникальное решение, чтобы спасти свою школу от закрытия. Зачислив четырех местных овец в качестве "шерстяных одноклассников", школа успешно увеличила количество учеников до 98, таким образом выполнив минимальное требование, необходимое для того, чтобы все 5 классов работали.

Родители заполнили регистрационные файлы, как положено для каждого нового ученика, с датами рождения и именами родителей, и отправили их в мэрию, а затем в Национальный департамент образования,

– сообщают местные СМИ.

К овцам в местной школе теперь будут относиться как к равноправным ученикам. Согласно специальному решению муниципалитета, имена овец будут внесены в школьные списки, и они получат доступ к школьному двору. В знак протеста против закрытия классов родители привели овец на школьный двор, чтобы продемонстрировать свое несогласие с этим решением.

Родители устроили акцию протеста / Фото RTL News

Однако, мэр Воера Бертран Янсон осудил все это мероприятие. По его словам, местную школу не закрывали даже в 2021 году, когда в ней училось всего 90 учеников.