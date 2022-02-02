Когда в Украину придет весна: сурок Тимко дал прогноз

На биостанции в Гайдарах сурок Тимко Третий дал свой прогноз, когда ждать весну в Украине. Как его отца и деда, грызуна разбудили от зимнего сна на биостанции Каразина.

Научная сотрудница кафедры биологии Харьковского национального университета имени Каразина Надежда Токарская расшифровывала предсказание Тимко. По ее словам, весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной

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По поверью, если заспавшийся Тимко увидит свою тень – зима будет затяжной. В 2021 году сурок свою тень не увидел, потому весна пришла в середине марта.



Бабак Тимко / Фото Суспільне

Несмотря на то, что Тимко не увидел свою тень, весна будет достаточно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания,

– сообщила Надежда Токарская.

Соорганизатор мероприятия Людмила Доля отметила, что идея события — привлечь внимание к биоразнообразию и сохранению украинской степи.



Место зимования сурка / Фото Суспільне

"Могу объяснить, почему сурок такой круглый. Бабак – это животное, которое живет в степи, питается травами, зимует в норе. Он такой кругленький и маленький, потому что должен набрать жира, чтобы перезимовать. Он такой пушистый, чтобы не пачкался, когда перемещается", – добавил ученый Юрий Гамуля.

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Что известно о Дне сурка

В первый раз этот день начали отмечать в США в 1886 году. Бабак, живший в горах Пенсильвании, стал первым официальным "метеорологом".

Известно, что подобный способ определения погоды существовал и в Древнем Риме, но "общались" люди с ежом.

Несмотря на случайность и ненадежность прогнозов сурка, популярность этой традиции в мире только растет.