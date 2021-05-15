Предлагаем подборку книг, которая понравится кошковедам и котолюбителям разного возраста. Уверены, что и взрослый найдет себе среди этого списка историю, за которой захочется сломя голову побежать в книжный магазин.

Узнайте Как мы стали владельцами домашних животных: особые истории

Галина Вдовиченко "36 и 6 котов"

Для детей 7 – 10 лет

Популярная серия книг о шайке 36 и 6 бездомных котах: 36 взрослых и 6 маленьких котятах. Такой компанией они в один дождливый вечер оказались под общей крышей, и с тех пор в жизни их хозяйки все в корне изменилось. Коты оказались не простыми, а очень талантливыми:

в первой книге серии они стали котами-танцорами,

во второй – стали создавать картины и превратились в детективов,

в третьей – взяли под опеку дом престарелых.

Положительная и оптимистичная серия подарит детям хорошее настроение.

Галина Вдовиченко "Котохатка"

Для детей 3 – 7 лет

Эта книга является приквелом к ​​серии о 36 и 6 котах и рассказывает историю 6 маленьких котиков до того, как они оказались в компании своих 36 старших товарищей-усачей. "Котохатка" заряженная оптимизмом на все 100%, ведь холодная и голодная жизни на улице не стала для этих пушистиков поводом опустить лапы.

"Котохатка" Галины Вдовиченко

Котята радуются жизни, придумывают веселые зимние и даже сооружают из снега собственную "котохатку", где им вместе становится теплее и уютнее. Эта история - о настоящей дружбе, веру в лучшее и жизнелюбие.

Агнешка Стельмашик "Веселые случаи кошачьей банды"

Для детей от 4 лет

Кошачья банда в этом бестселлере – это компания из четырех кошек, которые давно прижились, и еще трех малых котят-найденышей. Малыши появились несколько позже, и их не спешат принять к себе взрослые.

Подумать только – аж семеро муркоталок, падких к приключениям, "отдуваться" за которые приходится маленькому мальчику Кшиштофу! Ведь выходки этих четвероногих такие причудливые, что его мама и не собирается верить, якобы это все дело кошачьих лап, а убеждена, что бесчинствует как раз ее Кшиштоф.

Николя Поварская, Иоанна Вайс "Расскажу тебе, мама, что делают коты"

Для детей 3 – 7 лет

В этой книге соединились виммельбух (книга, которую можно рассматривать), "кошачья" энциклопедия, зоологический атлас, квесты и головоломки и увлекательная история одного маленького мальчика.

Мацеку 8 лет, и он уже "почти взрослый". Своего кота Грубияна он любит, как и другие члены его семьи, но это не мешает им взять домой из приюта еще одну кошечку Лягушку. Грубиян и Лягушка – еще та парочка, но вместе они докажут маленьким читателям одну простую истину: больше котов – больше любви! Ну, и еще на их примере семья Мацека проведет всем желающим мини-курс по прикладному котоведению.



Энциклопедия по котоведению / Фото с Unsplash

Книга имеет не только развлекательный, но и поучительный смысл, поскольку дает понять малышам, что взять животное из приюта – это всегда лучшая идея, если они мечтают о домашнем любимце. А может, и даже не одном.

Юлия Илюха "Космокоты. Марсианские хроники Мурка Мняуска"

Для детей от 7 лет

Пушистик Мурка так сильно вдохновился примером Илона Маска, что мечтает стать первым в мире котом, который полетит на Марс. Стремление ему точно не нужно отдалживать, поэтому мечта эта не кажется такой уж недостижимой. Котик Мурка Мняуск готов пройти весь непростой путь подготовки астронавтов, а заодно и узнать вместе с юными читателями этой книги немало интересных фактов о космосе, Марсе и нашей родной планете Земле.

Книга заинтересует любопытных малышей, ведь захватывающий сюжет здесь сочетается с элементами научпопа, и "Космокоты" одинаково хорошо подойдут как для самостоятельного детского чтения, так и для обсуждения книги вместе с родителями. А еще книга зарядит детвору вдохновением: мечтайте смело!



Книга для тех, кто обожает космос и котиков

Александра Дорожовец "Мечтатель котик Фаго"

Для детей 6 – 8 лет

На все лапы мастер – именно так можно сказать о черно-белом коте Фаго, которому посчастливилось жить в действительно "кошачьем" городе Стамбуле (да-да, даже трамваи здесь возят котов! Правда, только ночью, поэтому никто этого не видит). Пока другие уважаемые коты, как и полагается, ходят на охоту, он идет на свой навес мастерить различные механизмы. А еще Фаго – очень любознательный, поэтому многие вещи не дают ему покоя, мешая наслаждаться ленивой жизнью кота.

Например, что за секретная сила заставляет двигаться человеческие машины, корабли, а особенно – самолеты? Чтобы узнать эту великую тайну, коту Фаго придется пережить немало приключений.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Виктория Солтис-Доан "Кот, который любил апельсины"

Для детей 3 – 7 лет

Автором этого сборника является детская арт-терапевт и психолог, поэтому и сказки в ней не обычные, а с терапевтическим эффектом. Рассчитаны на то, чтобы помочь детям разобраться в различных жизненных ситуациях, избежать излишней опасности, делать правильный выбор, чтобы мир вокруг от этого становился лучшим.



"Кот, который любил апельсины"

Не только котик, который любил апельсины, но и другие зверушки являются героями поучительных историй в этой книге. Все они станут для малышей настоящими друзьями, которые поддержат и помогут поверить в собственные силы, учат доверять другим и себе. Рисунки в книжечке тоже очень милые, светлые и позитивные. Если ваш ребенок любит животных, и особенно котиков, этот сборник точно придется ему по душе.

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Роб Скоттон "Кот по имени Сплет"

Для детей 3 – 6 лет

Котик Сплет – настоящая звезда – во всем мире продано более 5 миллионов книг-картинок, а еще он стал героем популярного мультика.

Сплет – хороший котик, который все время попадает в различные истории и забавные ситуации. На первый урок в котошколу Сплет притащил домашнюю мышь. Возможно, после знакомства с этой книгой первый день вашего ребенка в школе или садике пройдет не так драматично.