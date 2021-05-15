Предлагаем подборку книг, которая понравится кошковедам и котолюбителям разного возраста. Уверены, что и взрослый найдет себе среди этого списка историю, за которой захочется сломя голову побежать в книжный магазин.

Узнайте Как мы стали владельцами домашних животных: особые истории

  • Галина Вдовиченко "36 и 6 котов"

Для детей 7 – 10 лет

Популярная серия книг о шайке 36 и 6 бездомных котах: 36 взрослых и 6 маленьких котятах. Такой компанией они в один дождливый вечер оказались под общей крышей, и с тех пор в жизни их хозяйки все в корне изменилось. Коты оказались не простыми, а очень талантливыми:

  • в первой книге серии они стали котами-танцорами,
  • во второй – стали создавать картины и превратились в детективов,
  • в третьей – взяли под опеку дом престарелых.

Положительная и оптимистичная серия подарит детям хорошее настроение.

  • Галина Вдовиченко "Котохатка"

Для детей 3 – 7 лет

Эта книга является приквелом к ​​серии о 36 и 6 котах и рассказывает историю 6 маленьких котиков до того, как они оказались в компании своих 36 старших товарищей-усачей. "Котохатка" заряженная оптимизмом на все 100%, ведь холодная и голодная жизни на улице не стала для этих пушистиков поводом опустить лапы.

Котохатка

"Котохатка" Галины Вдовиченко

Котята радуются жизни, придумывают веселые зимние и даже сооружают из снега собственную "котохатку", где им вместе становится теплее и уютнее. Эта история - о настоящей дружбе, веру в лучшее и жизнелюбие.

  • Агнешка Стельмашик "Веселые случаи кошачьей банды"

Для детей от 4 лет

Кошачья банда в этом бестселлере – это компания из четырех кошек, которые давно прижились, и еще трех малых котят-найденышей. Малыши появились несколько позже, и их не спешат принять к себе взрослые.

Подумать только – аж семеро муркоталок, падких к приключениям, "отдуваться" за которые приходится маленькому мальчику Кшиштофу! Ведь выходки этих четвероногих такие причудливые, что его мама и не собирается верить, якобы это все дело кошачьих лап, а убеждена, что бесчинствует как раз ее Кшиштоф.

  • Николя Поварская, Иоанна Вайс "Расскажу тебе, мама, что делают коты"

Для детей 3 – 7 лет

В этой книге соединились виммельбух (книга, которую можно рассматривать), "кошачья" энциклопедия, зоологический атлас, квесты и головоломки и увлекательная история одного маленького мальчика.

Мацеку 8 лет, и он уже "почти взрослый". Своего кота Грубияна он любит, как и другие члены его семьи, но это не мешает им взять домой из приюта еще одну кошечку Лягушку. Грубиян и Лягушка – еще та парочка, но вместе они докажут маленьким читателям одну простую истину: больше котов – больше любви! Ну, и еще на их примере семья Мацека проведет всем желающим мини-курс по прикладному котоведению.

Діти читають книги
Энциклопедия по котоведению / Фото с Unsplash

Книга имеет не только развлекательный, но и поучительный смысл, поскольку дает понять малышам, что взять животное из приюта – это всегда лучшая идея, если они мечтают о домашнем любимце. А может, и даже не одном.

Юлия Илюха "Космокоты. Марсианские хроники Мурка Мняуска"

Для детей от 7 лет

Пушистик Мурка так сильно вдохновился примером Илона Маска, что мечтает стать первым в мире котом, который полетит на Марс. Стремление ему точно не нужно отдалживать, поэтому мечта эта не кажется такой уж недостижимой. Котик Мурка Мняуск готов пройти весь непростой путь подготовки астронавтов, а заодно и узнать вместе с юными читателями этой книги немало интересных фактов о космосе, Марсе и нашей родной планете Земле.

Книга заинтересует любопытных малышей, ведь захватывающий сюжет здесь сочетается с элементами научпопа, и "Космокоты" одинаково хорошо подойдут как для самостоятельного детского чтения, так и для обсуждения книги вместе с родителями. А еще книга зарядит детвору вдохновением: мечтайте смело!

Космокотики
Книга для тех, кто обожает космос и котиков

Александра Дорожовец "Мечтатель котик Фаго"

Для детей 6 – 8 лет

На все лапы мастер – именно так можно сказать о черно-белом коте Фаго, которому посчастливилось жить в действительно "кошачьем" городе Стамбуле (да-да, даже трамваи здесь возят котов! Правда, только ночью, поэтому никто этого не видит). Пока другие уважаемые коты, как и полагается, ходят на охоту, он идет на свой навес мастерить различные механизмы. А еще Фаго – очень любознательный, поэтому многие вещи не дают ему покоя, мешая наслаждаться ленивой жизнью кота.

Например, что за секретная сила заставляет двигаться человеческие машины, корабли, а особенно – самолеты? Чтобы узнать эту великую тайну, коту Фаго придется пережить немало приключений.

Виктория Солтис-Доан "Кот, который любил апельсины"

Для детей 3 – 7 лет

Автором этого сборника является детская арт-терапевт и психолог, поэтому и сказки в ней не обычные, а с терапевтическим эффектом. Рассчитаны на то, чтобы помочь детям разобраться в различных жизненных ситуациях, избежать излишней опасности, делать правильный выбор, чтобы мир вокруг от этого становился лучшим.

Кіт, який любив апельсини
"Кот, который любил апельсины"

Не только котик, который любил апельсины, но и другие зверушки являются героями поучительных историй в этой книге. Все они станут для малышей настоящими друзьями, которые поддержат и помогут поверить в собственные силы, учат доверять другим и себе. Рисунки в книжечке тоже очень милые, светлые и позитивные. Если ваш ребенок любит животных, и особенно котиков, этот сборник точно придется ему по душе.

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Роб Скоттон "Кот по имени Сплет"

Для детей 3 –  6 лет

Котик Сплет – настоящая звезда – во всем мире продано более 5 миллионов книг-картинок, а еще он стал героем популярного мультика.

Сплет – хороший котик, который все время попадает в различные истории и забавные ситуации. На первый урок в котошколу Сплет притащил домашнюю мышь. Возможно, после знакомства с этой книгой первый день вашего ребенка в школе или садике пройдет не так драматично.