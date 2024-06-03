Говорится об инновационном молокоотсосе. Бай Ин надеется, что таким образом выводок удастся спасти.

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Китаец смастерил для котят "искусственную мать"

Китаец заметил внезапное исчезновение матери-кошки после того, как в течение двух дней внимательно наблюдал за ее выводком. Решив помочь беспомощным котятам, он взял на себя обязанность обеспечить им необходимый уход.

Сначала он кормил их с помощью шприцев, но быстро приспособился к новому методу, когда котятам стало трудно пить молоко.



Китаец придумал инновационный молокоотсос / Фото Metro

В недавнем видео в Интернете мужчина продемонстрировал уникальное устройство, которое он создал с помощью обычной мягкой игрушки, воздушных шариков, шприцев и кожаных ремешков.

Мужчина, которого назвали Баем, продемонстрировал, как устройство позволяет котятам есть самостоятельно, прикрепив воздушные шарики к шприцам и "желудку" игрушки.



Бай Ин смастерил специальное устройство для кормления котят / Фото Metro

Как ни странно, нетрадиционное решение оказалось успешным: котята начали привыкать к своей "искусственной матери". Мужчина настроен оптимистично и надеется, что этот метод в конце концов спасет приплод.

У пограничников пушистое пополнение

Пограничники ежедневно прилагают максимум усилий на службе для обеспечения порядка на территории Украины. В этом им помогают верные спутники – служебные собаки.

У них, как и людей бурлит даже во время войны, и пополнение это очень радостная новость, особенно сегодня. Мамочкой стала бельгийская овчарка Барина – она родила 10 щенков.