У них, как и людей бурлит даже во время войны, и пополнение это очень радостная новость, особенно сегодня. Мамочкой стала бельгийская овчарка Барина. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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У пограничников пушистое пополнение

Бельгийская овчарка Барина родила 10 щенков в Кинологическом учебном центре ГПСУ.

Сейчас малышам всего две недели. Они активно растут и находятся под пристальным наблюдением мамы,

– говорится в сообщении.

Совсем скоро четырёхлапых закрепят за кинологами, которые будут их дрессировать и готовить к службе.

Барина родила 10 щенков: смотрите видео

В Карпатах заметили евразийскую рысь

В украинских Карпатах пограничники заметили краснокнижное животное, которое прогуливалось вдоль границы. Говорится о евразийской рыси.

Вероятно, хищник помогает работникам границы выполнять их работу еще лучше. О "патрулировании" животным пограничной территории сообщили в Государственной пограничной службе Украины.