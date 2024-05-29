У них, як і людей вирує навіть під час війни, й поповнення це дуже радісна новина, особливо сьогодні. Матусею стала бельгійська вівчарка Баріна. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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У прикордонників пухнасте поповнення

Бельгійська вівчарка Баріна народила 10 цуценят у Кінологічному навчальному центрі ДПСУ.

Зараз малечі лише два тижні. Вони активно ростуть та перебувають під пильним наглядом мами,

– йдеться у повідомленні.

Зовсім скоро чотирилапих закріплять за кінологами, які будуть їх дресувати та готувати до служби.

Баріна народила 10 цуценят: дивіться відео

В Карпатах помітили євразійську рись

В українських Карпатах прикордонники помітили червонокнижну тварину, яка прогулювалася вздовж кордону. Мовиться про євразійську рись.

Ймовірно, хижак допомагає працівникам кордону виконувати їхню роботу ще краще. Про "патрулювання" твариною прикордонної території повідомили в Державній прикордонній службі України.