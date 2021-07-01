В Киеве змея сбежала из террариума через окно, спустилась с 4 этажа и залезла в такси

В столице маисовый полоз сбежал от владельцев из окна и спрятался в машине такси. Неядовитый любимец смог по дереву спуститься с четвертого этажа и отправился в путешествие.

Полоз залез в щель между бензобаком и дном авто. Доставать его оттуда пришлось спасателям животных.

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Как змея оказалась в такси

Необычный вызов получила Команда спасения животных Киева. Им сообщили, что в припаркованное авто ворвалась змея, похожая на питона.

Оказалось, что змея не залезла в салон, а пристроилась в щели на дне авто. Незваным гостем был маисовый полоз, который в диких условиях не распространен в Украине.



Полоз залез в авто службы такси / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Впоследствии стало ясно: змея сбежала от своих владельцев с квартирного террариума, который плохо закрыли. Полоз спустился по дереву с четвертого этажа и достаточно далеко убежал. Проследить путь змеи удалось благодаря камерам наблюдения.

Чтобы достать беглянку, спасателям пришлось разбирать авто: ребята демонтировали бензобак.



Змея залезла в щель между дном авто и бензобаком / Фото Kyiv Animal Rescue Group

После змею легко достали, поместили в специальный контейнер и отдали хозяевам. Они пообещали тщательно следить за любимцем и больше не допускать побегов.



Полоз преодолел значительное расстояние, прежде чем залез в авто / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Что известно о маисовом полозе

Пятнистый ползающий полоз, или красная крысиная змея – неядовитая змея семьи ужеобразных, которая живет в Северной Америке.

Популярная в частных коллекциях любителей рептилий, где известна как маисовый полоз, или гутата.

Змея вырастает до размеров 1,2 – 2 метра, но в основном длина не превышает 1,2 – 1,5 метра.

Ареал распространения – юго-восток США от Нью-Джерси до Флориды и на запад до Техаса.

Змеи населяют кукурузные поля: именно за это и названы маисовыми. Живут также на лесных полянах, в заброшенных зданиях и на фермах.

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Маисовый полоз, или красная крысиная змея / Фото с Snaketype