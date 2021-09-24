В Киеве в метро забежал пес: что с ним произошло
Источник:фейсбук полиции Киева
На станции метро "Бориспольская" в Киеве пассажирка нашла собаку. Женщина поймала песика и передала правоохранителям.
Вероятно, собака попала в метро вместе с толпой. Пес растерялся среди большого количества людей и не знал, что делать.
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Сегодня к полицейскому Михаилу Козке, дежуривший на станции метро "Бориспольская", обратилась женщина и сообщила, что нашла на платформе, вероятно, бездомную собаку, которая растерялась и суетилась среди толпы, – рассказывают в полиции.
Небезразличная пассажирка заметила собачку и обратилась к дежурному полицейскому Михаилу Козке. Она передала ему песика и оставила свои контакты.
Полицейский накормил собаку и приютил ее в комнате для дежурных. Найденыша в шутку назвали Метроша.Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.
Хозяев собаки так и не нашли. Тогда Михаил Козка позвонил женщине, которая заботилась о судьбе собачки. Она согласилась забрать животное к себе.
В Киеве в метро нашли собаку / Фото отдела коммуникации полиции Киева
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Текст сообщения отдела коммуникации полиции Киева: