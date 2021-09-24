Сегодня к полицейскому Михаилу Козке, дежуривший на станции метро "Бориспольская", обратилась женщина и сообщила, что нашла на платформе, вероятно, бездомную собаку, которая растерялась и суетилась среди толпы, – рассказывают в полиции.
Небезразличная пассажирка заметила собачку и обратилась к дежурному полицейскому Михаилу Козке. Она передала ему песика и оставила свои контакты.
Полицейский накормил собаку и приютил ее в комнате для дежурных. Найденыша в шутку назвали Метроша.
Хозяев собаки так и не нашли. Тогда Михаил Козка позвонил женщине, которая заботилась о судьбе собачки. Она согласилась забрать животное к себе.
В Киеве в метро нашли собаку / Фото отдела коммуникации полиции Киева
Текст сообщения отдела коммуникации полиции Киева:
Полицейский помог найти дом бездомному псу, который забрел в столичную подземку.
Пассажирка метрополитена обнаружила животное на станции метро "Бориспольская" и передала полицейскому. Вероятно, четвероногий попал на платформу во время большого скопления людей.
Сегодня к полицейскому Михаилу Козке, дежурившему на станции метро "Бориспольская", обратилась женщина и сообщила, что нашла на платформе, вероятно, бездомную собаку, которая растерялась и суетилась среди толпы. Заявительница передала собаку милиционеру и оставила свои контакты на случай, если владелец не найдется.
Полицейский временно приютил животное в дежурной комнате, накормил и в шутку назвал его Метроша. Хозяева животного так и не нашлись, поэтому сотрудник полиции метрополитена решил связаться с женщиной, которая нашла пса. Она согласилась приютить собаку и забрала к себе домой.
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