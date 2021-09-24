Вероятно, собака попала в метро вместе с толпой. Пес растерялся среди большого количества людей и не знал, что делать.

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Сегодня к полицейскому Михаилу Козке, дежуривший на станции метро "Бориспольская", обратилась женщина и сообщила, что нашла на платформе, вероятно, бездомную собаку, которая растерялась и суетилась среди толпы, – рассказывают в полиции.

Небезразличная пассажирка заметила собачку и обратилась к дежурному полицейскому Михаилу Козке. Она передала ему песика и оставила свои контакты.

Полицейский накормил собаку и приютил ее в комнате для дежурных. Найденыша в шутку назвали Метроша.

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Хозяев собаки так и не нашли. Тогда Михаил Козка позвонил женщине, которая заботилась о судьбе собачки. Она согласилась забрать животное к себе.

В Киеве в метро нашли собаку / Фото отдела коммуникации полиции Киева

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Текст сообщения отдела коммуникации полиции Киева:

Полицейский помог найти дом бездомному псу, который забрел в столичную подземку. Пассажирка метрополитена обнаружила животное на станции метро "Бориспольская" и передала полицейскому. Вероятно, четвероногий попал на платформу во время большого скопления людей.

Сегодня к полицейскому Михаилу Козке, дежурившему на станции метро "Бориспольская", обратилась женщина и сообщила, что нашла на платформе, вероятно, бездомную собаку, которая растерялась и суетилась среди толпы. Заявительница передала собаку милиционеру и оставила свои контакты на случай, если владелец не найдется.