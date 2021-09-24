Сьогодні до поліцейського Михайла Козки, який чергував на станції метро "Бориспільська", звернулась жінка та повідомила, що знайшла на платформі, ймовірно, безпритульного собаку, який розгубився та метушився серед натовпу, – розповідають у поліції.
Небайдужа пасажирка помітила песика і звернулася до чергового поліцейського Михайла Козки. Вона передала йому песика і залишила свої контакти.
Поліцейський нагодував песика і прихистив його у кімнаті для чергових. Знайду жартома назвали Метроша.
Господарів собаки так і не знайшли. Тоді Михайло Козка зателефонував до жінки, яка опікувалася долею песика. Вона погодилася забрати тварину до себе.
У Києві в метро знайшли собаку / Фото відділу комунікації поліції Києва
Текст повідомлення відділу комунікації поліції Києва:
Поліцейський допоміг знайти оселю безпритульному собаці, який забрів до столичної підземки.
Пасажирка метрополітену виявила тварину на станції метро "Бориспільська" та передала правоохоронцю. Ймовірно, чотирилапий потрапив на платформу під час великого скупчення людей.
Сьогодні до поліцейського Михайла Козки, який чергував на станції метро "Бориспільська", звернулась жінка та повідомила, що знайшла на платформі, ймовірно, безпритульного собаку, який розгубився та метушився серед натовпу. Заявниця передала песика правоохоронцю та залишила свої контакти, на випадок, якщо власник не знайдеться.
Поліцейський тимчасового прихистив тварину у черговій кімнаті, нагодував та жартома назвав її Метроша. Господарі тварини так і не знайшлись, тож співробітник поліції метрополітену вирішив зв’язався з жінкою, яка знайшла пса. Вона погодилась прихистити собаку та забрала до себе додому.
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