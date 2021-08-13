В Киеве коза нагло залезла на машину: фото
Источник:телеграм-канал Kievmap
Инцидент произошел на Позняках, что в украинской столице. Козы гуляли посреди улицы, а одна из них неожиданно залезла на припаркованный автомобиль.
Козы гуляли по улице, ели траву и листья. Внезапно одна из них запрыгнула на красный автомобиль, который был припаркован на обочине.
Актуально Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца
Коза на автомобиле / Фото Kievmap
Коза постояла так некоторое время и слезла с машины самостоятельно. На опубликованных фото заметно, что животное стоит копытами на лобовом стекле.
Животные свободно гуляли по улицам Киева / Фото Kievmap
Получил ли автомобиль повреждения – неизвестно. В случае, если да, владелец авто может потребовать возместить убытки, причиненные животным.
Если автомобиль поврежден, владелец может требовать компенсацию / Фото Kievmap
Недавно козы паслись возле МИД
- Несколько недель назад у здания МИД в Киеве спокойно паслись 2 козы. Животные мирно щипали траву и не обращали внимания на людей вокруг.
- Выяснилось, что животные гуляют в центре Киева регулярно, а пасет их там владелец Валерий.
- Коз зовут Зита и Остророжка, и они недавно вместе с владельцем переехали в столицу с Харьковской области.
- Козы даже научились переходить дорогу по зебре и вообще ведут себя хорошо.
Козы паслись у здания МИД / Фото Василия Горбаля
Смотрите Американская актриса встретила медведя в супермаркете – потрясающее видео
Зита и Остророжка гуляют по Киеву / Скриншот с видео