Снимали автокраном из окна: в Киеве с пожара спасли милого котика

В киевской квартире котик остался один на один с огнем. Пока его владельцы отсутствовали, в доме произошел пожар.

Пожар случился в Дарницком районе Киева на улице Руднева. Котик находился в квартире на шестом этаже.

Кстати Диета для животных: сочетание сухого и влажного корма для поддержания здоровья любимцев

Как спасали кота из огня

О пожаре сообщили очевидцы: они позвонили спасателям и сказали, что из окна многоэтажки идет дым. Попасть в квартиру, откуда он шел, пришлось на автокране.



Подняться на шестой этаж пришлось на автокране / Фото ГСЧС

Одинокого кота нашли в одной из комнат квартиры. Как рассказывают спасатели, он был полон страха. Четвероногого удалось поймать и извлечь из огня. На свежий воздух его вынесли по автолестнице.

К счастью, он обошелся лишь испугом: его целым и невредимым передали владельцам, которые впоследствии приехали на место пожара.



Котик отделался испугом и остался невредимым / Фото ГСЧС

Имени спасенного кота пожарные, к сожалению, не сообщают.

Спасенные животные: недавние случаи

ГСЧС не устает спасать животных в беде и часто делится историями спасения.

Так, недавно в Одессе собака провалилась в яму и не могла вылезти оттуда сама. К счастью, помощь пришла вовремя. С помощью лестницы-палки и веревки спасатели достали собаку из ловушки.

В одной из пятиэтажек Харькова произошел пожар. Спасатели вынесли из огня хозяйку, которая требовала госпитализации. После они вернулись за ее верным другом – котом. Он забился в угол на балконе и ждал, когда его спасут.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того, чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.