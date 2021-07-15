Рисуют лапками: волшебные картины домашних крыс продают с аукциона – фото

Хотели бы вы иметь дома картину, которую нарисовала... крыса? Такую возможность получили пользователи фейбука, которые могут побороться за необычные произведения искусства.

Дом Марти Мауса называют самым счастливым местом в интернете. Хозяева крыс создают оригинальный контент с животными и радуют пользователей сети.

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Воспитанник Дома Марты Мауса

Желающие могут в любой момент приобрести одежду и различные аксессуары с забавными животными. А в этот раз воспитанники Дома порадовали подписчиков мини-картинамы, которые нарисовали собственными лапками.



Такие картины написали крысы / Фото Martymousehouse

Цены на картины начинаются от 5 долларов. Можно повышать ставку еще минимум на 5 долларов. Все желающие могут предложить свою цену до 17 июля.



Процесс создания картин / Фото Martymousehouse

Аукцион закончится в 13:30. После этого хозяева крыс посчитают, кто же станет счастливым обладателем крысиных произведений искусства.

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina ®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.



Эти произведения выглядят очень мило / Фото Martymousehouse

Победители получат выбранную картину, сертификат, подтверждающий оригинальность произведения, а также фото крысы-художника с его творением.

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