Рисуют лапками: волшебные картины домашних крыс продают с аукциона – фото
Источник:фейсбук Marty Mouse House
Хотели бы вы иметь дома картину, которую нарисовала... крыса? Такую возможность получили пользователи фейбука, которые могут побороться за необычные произведения искусства.
Дом Марти Мауса называют самым счастливым местом в интернете. Хозяева крыс создают оригинальный контент с животными и радуют пользователей сети.
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Воспитанник Дома Марты Мауса
Желающие могут в любой момент приобрести одежду и различные аксессуары с забавными животными. А в этот раз воспитанники Дома порадовали подписчиков мини-картинамы, которые нарисовали собственными лапками.
Такие картины написали крысы / Фото Martymousehouse
Цены на картины начинаются от 5 долларов. Можно повышать ставку еще минимум на 5 долларов. Все желающие могут предложить свою цену до 17 июля.
Процесс создания картин / Фото Martymousehouse
Аукцион закончится в 13:30. После этого хозяева крыс посчитают, кто же станет счастливым обладателем крысиных произведений искусства.Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina ®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.
Эти произведения выглядят очень мило / Фото Martymousehouse
Победители получат выбранную картину, сертификат, подтверждающий оригинальность произведения, а также фото крысы-художника с его творением.
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