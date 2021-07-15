Дом Марти Мауса называют самым счастливым местом в интернете. Хозяева крыс создают оригинальный контент с животными и радуют пользователей сети.
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Воспитанник Дома Марты Мауса
Желающие могут в любой момент приобрести одежду и различные аксессуары с забавными животными. А в этот раз воспитанники Дома порадовали подписчиков мини-картинамы, которые нарисовали собственными лапками.
Такие картины написали крысы / Фото Martymousehouse
Цены на картины начинаются от 5 долларов. Можно повышать ставку еще минимум на 5 долларов. Все желающие могут предложить свою цену до 17 июля.
Процесс создания картин / Фото Martymousehouse
Аукцион закончится в 13:30. После этого хозяева крыс посчитают, кто же станет счастливым обладателем крысиных произведений искусства.
Эти произведения выглядят очень мило / Фото Martymousehouse
Победители получат выбранную картину, сертификат, подтверждающий оригинальность произведения, а также фото крысы-художника с его творением.
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