Специальное отделение в худи предназначено для того, чтобы кошка не лезла на клавиатуру и не мешала хозяину играть.

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Толстовку, которую назвали "Mewgaroo Hoodie 2", придумали студии Bauhutte и Unihabitat, что специализируются на товарах для геймеров.

Смотрите фото: как выглядит худи

Худи украшено кошачьими ушками на капюшоне и имеет ребристые манжеты с нашивками в виде лапок, что сохраняют дополнительное тепло. Разработчики не забыли обеспечить хозяев сменным мешком в кармане. Все для того, чтобы его можно было заменить и легко постирать.

Известно, что перед созданием худые дизайнеры опросили игроков, у которых есть домашние животные. В ходе исследования оказалось, что 51,3% геймеров – владельцы кошек.

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Производители уверены, что одежда подойдет для всех владельцев домашних питомцев, которые много времени проводят за компьютером или ноутбуком.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.