Спеціальне відділення в худі призначене для того, аби кішка не залазила на клавіатуру та не заважала господарю грати.

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Толстовку, яку назвали "Mewgaroo Hoodie 2", вигадали студії Bauhutte та Unihabitat, що спеціалізуються на товарах для геймерів.

Дивіться фото: як виглядає худі

Худі прикрашена котячими вушками на капюшоні та має ребристі манжети з нашивками у вигляді лапок, що зберігають додаткове тепло. Розробники не забули забезпечити господарів змінним мішком у кишені. Усе для того, аби його можна було замінити та легко випрати.

Відомо, що перед створенням худі дизайнери опитали гравців, які мають домашніх тварин. Під час дослідження виявилося, що 51,3% геймерів – власники котів.

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Виробники впевнені, що одяг підійде для всіх власників домашніх улюбленців, які багато часу проводять за комп'ютером чи ноутбуком.

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.