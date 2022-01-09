Карликовый пес и надежный пастух: в США признали 2 новые породы собак
Источник:Daily Paws
Американский клуб собаководства признал две новые породы: русский той и муди. Хотя эти породы существуют давно, раньше они не имели официального подтверждения в стране и не могли участвовать в американских выставках.
Отныне эти собаки смогут участвовать в мероприятиях, санкционированных Американским клубом собаководства – например, всемирно известной выставке собак Вестминстерского клуба собаководства. Узнайте больше о недавно признанных породах.
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Муди или венгерская пастушья собака
Собака породы муди / Фото Getty Images
Это собаки среднего размера, отлично выпасающие скот. Эти песики активны, игривы и могут участвовать в разных видах спорта.
Муди имеют общие корни с пули и пуми – двумя другими породами родом из Венгрии. Муди – довольно редкая порода, по всему миру их насчитывают всего несколько тысяч.
Характеристика породы:
- Высота: 38 – 45 сантиметров.
- Вес: 8 – 12 килограммов.
- Цвета: черный (самый распространенный), белый, коричневый, серый и желтый. Также признали мраморную окраску.
- Продолжительность жизни: 12 – 14 лет
Русский той-терьер
Русский той-терьер / Фото Zen Yandex
Эти крохотные собачки были компаньонами аристократов и известных людей еще с 18 века. Собаки этой породы бывают короткошерстными и длинношерстными. Веселый и общительный характер делает их хорошими компаньонами, а маленький размер – идеальными для проживания в квартире.
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Характеристика породы:
- Высота: 19 – 27 сантиметров.
- Вес: обычно не больше 2,7 килограмма.
- Цвета: черно-подпалый, коричневый, голубой с коричневым, красный, соболь, бурый соболь.
- Продолжительность жизни: 10 – 12 лет
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