Согласно ролику, когда щенка просили выполнить определенную команду, позади ему помогал взрослый пес. К примеру, он мог показывать как нужно подавать лапу.

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"В этом видео можно увидеть, как мы дрессируем нашего щенка, который оказался сыном золотистого ретривера. Это смесь золотистого ретривера и черного лабрадора", – сообщили хозяева собак.

Джаспер, золотистый ретривер, не мог смотреть на это спокойно и решил помочь малышу. Он сел прямо за ним, чтобы показать, что нужно делать! Для справки: они оба получили от нас много вкусностей,

– добавили хозяева.

Видео понравилось пользователям социальных сетей, потому они активно оставляли свои комментарии.

"Угостите и собачку-отца! Он такой добрый и терпеливый! И щенок очаровательный".

"Это так прекрасно!".

"Эта бедная большая собака выглядит разочарованной. Ты ее разозлила, не давая ему что-нибудь вкусненькое".

Смотрите видео: как собака помогала щенку

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