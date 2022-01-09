Відтепер ці песики зможуть брати участь у заходах, що санкціоновані Американським клубом собакововодства – наприклад, усесвітньо відомій виставці собак Вестмінстерського клубу собаководства. Дізнайтеся більше про нещодавно визнані породи.
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Муді або угорський пастуший собака
Собака породи муді / Фото Getty Images
Це собаки середнього розміру, що чудово випасають худобу. Ці песики активні, грайливі і можуть брати участь в різних видах спорту.
Муді мають спільне коріння з пулі та пумі – двома іншими породами родом з Угорщини. Муді – досить рідкісна порода, у всьому світі їх налічують усього кілька тисяч.
Характеристика породи:
- Висота: 38 – 45 сантиметрів.
- Вага: 8 – 12 кілограмів.
- Кольори: чорний (найпоширеніший), білий, коричневий, сірий та жовтий. Також визнали мармурове забарвлення.
- Тривалість життя: 12 – 14 років
Російський той-тер'єр
Російський той-тер'єр / Фото Zen Yandex
Ці крихітні песики були компаньйонами аристократів та відомих людей ще з 18 століття. Собаки цієї породи бувають короткошерстими та довгошерстими. Веселий та товариський характер робить їх хорошими компаньйонами, а маленький розмір – ідеальними для проживання у квартирі.
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Характеристика породи:
- Висота: 19 – 27 сантиметрів.
- Вага: зазвичай не більше 2,7 кілограма.
- Кольори: чорно-підпалий, коричневий, блакитний з коричневим, червоний, соболь, бурий соболь.
- Тривалість життя: 10 – 12 років
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