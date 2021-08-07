Змагання відбулися у містечку Саттон в Йоркширі. За нагороду найшвидшого угорського пастушого собаки породи пулі змагалися 30 учасників.

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Собаки, що схожі на швабри у польоті

У конкурсі брали участь собаки породи пулі. Головна зовнішня риса – особлива шерсть, що сплітається джгутами. Її у жодному разі не можна розчісувати: "дреди" збиваються самі по собі природним шляхом. Відтак собаки виглядають досить незвично і кумедно – ніби велика швабра на лапках чи песик, що вийшов із салону африканських косичок.

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Змагання, які відбулися у Великій Британії, неабияк потішили глядачів. Песики на швидкість ловили іграшкового кролика і намагалися обігнати суперників, несучи його на "базу". Деякі господарі допомогли своїм песикам завдяки зачісці: сплели їхні дреди у хвостики резинками.

Змагання за звання найшвидшої угорської вівчарки / Фото SWNS

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Перемогу на змаганнях здобула собака Пумі, що зовнішньо цілком відрізнялася від решти. Річ у тім, що господарі майже повністю зголили дреди собаці, залишивши лише невисоку шерсть.



Переможниця конкурсу Пумі мала зовсім іншу зачіску, ніж решта учасників / Фото SWNS

Друге місце на змаганнях здобула Рубі – зіркова собака породи пулі, що нещодавно знімалася у фільмі "Круелла".



Рубі зіграла у стрічці "Круелла" і регулярно бере участь у конкурсах / Фото SWNS

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