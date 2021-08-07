Змагання відбулися у містечку Саттон в Йоркширі. За нагороду найшвидшого угорського пастушого собаки породи пулі змагалися 30 учасників.
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Собаки, що схожі на швабри у польоті
У конкурсі брали участь собаки породи пулі. Головна зовнішня риса – особлива шерсть, що сплітається джгутами. Її у жодному разі не можна розчісувати: "дреди" збиваються самі по собі природним шляхом. Відтак собаки виглядають досить незвично і кумедно – ніби велика швабра на лапках чи песик, що вийшов із салону африканських косичок.
Детально Порода комондор: собаки із дивною шерстю, що нагадує швабру чи дреди
Змагання, які відбулися у Великій Британії, неабияк потішили глядачів. Песики на швидкість ловили іграшкового кролика і намагалися обігнати суперників, несучи його на "базу". Деякі господарі допомогли своїм песикам завдяки зачісці: сплели їхні дреди у хвостики резинками.
Змагання за звання найшвидшої угорської вівчарки / Фото SWNS
Перемогу на змаганнях здобула собака Пумі, що зовнішньо цілком відрізнялася від решти. Річ у тім, що господарі майже повністю зголили дреди собаці, залишивши лише невисоку шерсть.
Переможниця конкурсу Пумі мала зовсім іншу зачіску, ніж решта учасників / Фото SWNS
Друге місце на змаганнях здобула Рубі – зіркова собака породи пулі, що нещодавно знімалася у фільмі "Круелла".
Рубі зіграла у стрічці "Круелла" і регулярно бере участь у конкурсах / Фото SWNS
Угорська вівчарка, або комондор: що відомо про породу
- Командор – давня порода, що походить від тибетських собак. Вони потрапили на території сучасної Угорщини з Азії разом з половцями.
- Тіло вкрите важкою поплутаною шерстю довжиною близько 20 – 27 сантиметрів. Джгути нагадують дреди чи швабру.
- Назва породи за стандартом – "комондор". З італійської слово перекладається, як "король собак" – мадяри так називали білих собак-пастухів.
- Комондори – привітні і добре виконують команди.
- Пулі – зменшена версія комондора, що виникла в результаті селекції.