Комондори, чи угорські вівчарки – привітні і добре виконують команди. Втім, догляд за їхньою специфічною шерстю забирає багато часу у господарів. Усе по черзі про командора розповідаємо нижче.

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Походження породи

Порода комондорів виникла дуже давно, тому точно визначити її походження доволі складно. Командор походить від тибетських собак, і ця порода прийшла з Азії з половцями, батьківщина яких могла бути недалеко від річки Хуанхе.

Половці осіли на території сучасної Угорщини, тому цю собаку також називають угорською вівчаркою. Назва породи за стандартом – "комондор". З італійської слово перекладається, як "король собак" – мадяри так називали білих собак-пастухів.



Комондор – давня порода, яку привели із собою кочівники / Фото animalsik.com

Комондора вважають королем серед порід угорських білих пастуших собак ось вже понад 10 століть. Порода командора тісно пов'язана із південноросійською вівчаркою і вважається спорідненою.

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У командора також є "молодший брат" – собака породи пулі. Характерна різниця між ними у розмірах – пулі нагадує удвічі чи втричі зменшену копію командора.



Пулі значно менша порода, ніж командор / Фото з wikipedia.org

Головне про зовнішність командора

Командор – це велика порода собак: багато з представників мають зріст понад 76 сантиметрів. Це одна з найбільших порід собак.

За стандартом породи, згідно із FCI, колір шерсті командора може бути лише відтінку слонової кістки, тобто айворі.



Командори не бувають чорного чи сірого кольору / Фото animalsik.com

У командорів міцне тіло, сильна мускулатура, довгі ноги і коротка спина. Хвіст тримається з невеликим завитком.

Тіло вкрите важкою поплутаною шерстю довжиною близько 20 – 27 сантиметрів. Джгути нагадують дреди чи швабру.

Командори не народжуються одразу з "дредами": шерсть у цуценяти м'яка і пухнаста. Однак вона стає хвилястою і починає скручуватися під час дорослішання цуценя.

Повністю зріла шерсть у вигляді джгутів утворюється природним шляхом з м'якого підшерстя і грубої зовнішньої вовни.

Грумінг: те, без чого командор не зможе повноцінно жити

Верхня шерсть командора груба, а підшерстя – м'яке. Обидва шари шерсті об'єднуються, скручуючись у шнурочки, які з часом досягають рівня підлоги, якщо їх не вкорочувати.

Обов'язково потрібно перевіряти собаку після прогулянки, оскільки скрізь, де він ходить, на нього липнуть листя і дрібні гілочки. Важливо: шерсть не варто розчісувати.



Шерсть командора легко брудниться, але значно важче очищується / Фото animalsik.com

Натомість за джгутиками варто доглядати, розділяючи нову відрослу шерсть від шкіри. Це варто робити кожні два місяці. Заводчик або інший собаківник повинен показати новим власникам, як це робити.

Процедура догляду за шерстю вимагає багато часу, але про неї не слід забувати в жодному разі. Якщо не доглядати за "дредами" командора, вони посплітаються у величезні клубки, тягнутимуть шкіру собаки і спричинятимуть йому біль.

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Характер комондора

Комондор створений для охорони худоби. Його темперамент подібний темпераменту більшості собак, які охороняють худобу: він спокійний і врівноважений, коли все в нормі.

У разі небезпеки собака без остраху захистить своїх підопічних. Його виховали, щоб думати і діяти незалежно і самостійно приймати рішення.



Командор захистить у разі загрози, але загалом є спокійним собакою / Фото animalsik.com