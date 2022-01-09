Отныне эти собаки смогут участвовать в мероприятиях, санкционированных Американским клубом собаководства – например, всемирно известной выставке собак Вестминстерского клуба собаководства. Узнайте больше о недавно признанных породах.

Читайте также Эксклюзивные подарки для котиков: какой новинкой можно порадовать любимца

Муди или венгерская пастушья собака



Собака породы муди / Фото Getty Images

Это собаки среднего размера, отлично выпасающие скот. Эти песики активны, игривы и могут участвовать в разных видах спорта.

Муди имеют общие корни с пули и пуми – двумя другими породами родом из Венгрии. Муди – довольно редкая порода, по всему миру их насчитывают всего несколько тысяч.

Характеристика породы:

Высота: 38 – 45 сантиметров.

Вес: 8 – 12 килограммов.

Цвета: черный (самый распространенный), белый, коричневый, серый и желтый. Также признали мраморную окраску.

Продолжительность жизни: 12 – 14 лет

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится более насыщенной. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только самая лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь .

Русский той-терьер



Русский той-терьер / Фото Zen Yandex

Эти крохотные собачки были компаньонами аристократов и известных людей еще с 18 века. Собаки этой породы бывают короткошерстными и длинношерстными. Веселый и общительный характер делает их хорошими компаньонами, а маленький размер – идеальными для проживания в квартире.

Смотрите Ретривер пытался помочь щенку овладеть новой командой: милое видео

Характеристика породы:

Высота: 19 – 27 сантиметров.

Вес: обычно не больше 2,7 килограмма.

Цвета: черно-подпалый, коричневый, голубой с коричневым, красный, соболь, бурый соболь.

Продолжительность жизни: 10 – 12 лет