Кролика впоследствии передали в организацию по спасению животных "Кроличьи ангелы" (Bunny Angels). Там экспертам удалось его немного утихомирить.

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Карликовый кролик превратил жизнь хозяйки в "ад"

Британка, которая работает в благотворительной организации в Южном Лондоне, сообщила, что испытывает страх перед своим домашним кроликом из-за его агрессии. Кролик Мидж якобы нападал на нее и кусал.

Женщина предполагает, что агрессивное поведение может быть следствием одиночества, поскольку считает, что кролики нуждаются в обществе.

Мы также не знаем, подвергался ли кролик жестокому обращению. Заводчик утверждал, что нет, но когда я спросила, в каком помещении содержались животные, он сказал, что в ящиках в сарае,

– рассказывает она.

Позже Парсонс обнаружил, что заводчик участвовал в "невероятно жестоких" кроличьих выставках, что, вероятно, и стало причиной агрессивного поведения Мидж.



Мидж был очень агрессивным / Фото Croydon Animal Samaritans / SWNS

С тех пор кролик был переведен в организацию спасения кроликов Bunny Angels, где специалистам удалось его успокоить. Хотя он продолжает проявлять признаки беспокойства и бросается за едой, наблюдаются заметные улучшения.

Что говорит вебсайт?

Gumtree выпустил рекомендацию, в которой призвал потенциальных владельцев карликовых кроликов проконсультироваться со специализированными руководствами по уходу за ними перед тем, как сделать покупку. Платформа подчеркнула важность понимания уникальных потребностей этих животных.

Наша команда проведет расследование и примет необходимые меры - удалит объявление о продаже, заблокирует нарушителя на сайте и поможет правоохранительным органам в проведении расследований,

- отметил пресс-секретарь.

Кроме того, Gumtree посоветовала пользователям немедленно обращаться в службу поддержки, если у них возникают какие-либо сомнения или подозрения относительно добропорядочности продавца.