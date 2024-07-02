Кролика згодом передали в організацію з порятунку тварин "Кролячі ангели" (Bunny Angels). Там експертам вдалось його трохи втихомирити.

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Карликовий кролик перетворив життя господині на "пекло"

Британка, яка працює в благодійній організації в Південному Лондоні, повідомила, що відчуває страх перед своїм домашнім кроликом через його агресію. Кролик Мідж нібито нападав на неї і кусав.

Жінка припускає, що агресивна поведінка може бути наслідком самотності, оскільки вважає, що кролики потребують товариства.

Ми також не знаємо, чи зазнав кролик жорстокого поводження. Заводчик стверджував, що ні, але коли я запитала, в якому приміщенні утримувалися тварини, він сказав, що в ящиках у сараї,

— розповідає вона.

Пізніше Парсонс виявив, що заводчик брав участь у "неймовірно жорстоких" кролячих виставках, що, ймовірно, і стало причиною агресивної поведінки Мідж.



Мідж був дуже агресивним / Фото Croydon Animal Samaritans / SWNS

Відтоді кролик був переведений в організацію порятунку кроликів Bunny Angels, де фахівцям вдалося його заспокоїти. Хоча він продовжує проявляти ознаки занепокоєння і кидається за їжею, спостерігаються помітні поліпшення.

Що каже вебсайт?

Gumtree випустив рекомендацію, в якій закликав потенційних власників карликових кроликів проконсультуватися зі спеціалізованими посібниками з догляду за ними перед тим, як зробити покупку. Платформа підкреслила важливість розуміння унікальних потреб цих тварин.

Наша команда проведе розслідування і вживе необхідних заходів — видалить оголошення про продаж, заблокує порушника на сайті та допоможе правоохоронним органам у проведенні розслідувань,

— зазначив прессекретар.

Крім того, Gumtree порадила користувачам негайно звертатися до служби підтримки, якщо у них виникають будь-які сумніви або підозри щодо доброчесності продавця.