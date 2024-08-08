Как на паспорт: канадская рысь невозмутимо уселась перед камерой и устроила фотосессию

8 августа 2024, 17:30
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Источник:

IFLScience

Значительно продвинувшись в изучении животного мира, ученые применяют ряд инновационных методов, чтобы углубить понимание мира природы. Исследователи используют ловушки для мониторинга дикой природы, и в некоторых выдающихся случаях им удалось подловить виды, которые ранее считались вымершими.

В рамках недавней инициативы исследователи из проекта Voyageurs Wolf Project установили 350 фотоловушек для изучения летней экологии волков в экосистеме Великих Вояджеров в Миннесоте. Камеры, предназначены для наблюдения за передвижением волков, также зафиксировали различные другие лесные виды. Одной из них воспользовалась очень фотогеничная рысь.

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Канадская рысь невозмутимо сидела перед фотоловушкой

Так, одна из камер сняла потрясающее видео, на котором рысь выглядела удивительно спокойной и будто позировала перед объективом. Эти кадры были сняты учеными на полуострове Кабетогама в парке.

Чтобы получить такие кадры, должно совпасть множество вещей: освещение, фон и, конечно же, невозмутимость самой рыси, которая позирует на камеру,
– говорит Том Гейбл из Voyageurs Wolf Project.

Как это было: смотрите видео

Рыси непугливы, разве что ночью

Исследователи отмечают, что науке известны четыре вида рысей:

  • рысь (Lynx rufus);
  • евразийская рысь (Lynx lynx);
  • иберийская рысь (Lynx pardinus);
  • канадская рысь (Lynx canadensis).

Канадские рыси (именно такая попала в фотоловушку), известны как свирепые хищники, в основном охотятся на зайцев-русаков, которые составляют основу их рациона. Хотя они преимущественно полагаются на этот основной источник пищи, эти ловкие кошачьи иногда могут охотиться на меньших млекопитающих и птиц, если позволяют обстоятельства. Примечательно, что канадские рыси меньше по размеру, чем их европейские собратья, и их можно легко узнать по характерному хвосту, который имеет темный кончик, напоминающий чернила.

Исследователи замечают, что рыси обычно известны своим застенчивым и нелюдимым образом жизни. Поэтому увидеть их такими на фотоловушке весьма интересно. Примечательно, что рыси проявляют повышенную активность ночью, используя свое исключительное зрение, чтобы обнаружить добычу на расстоянии более 75 метров.

Автор: Марта Касіянчук