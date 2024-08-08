У рамках нещодавньої ініціативи дослідники з проєкту Voyageurs Wolf Project встановили 350 фотопасток для вивчення літньої екології вовків в екосистемі Великих Вояжерів у Міннесоті. Камери, призначені для спостереження за пересуванням вовків, також зафіксували різноманітні інші лісові види. Однією з них скористалася дуже фотогенічна рись.

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Канадська рись незворушно сиділа перед фотопасткою

Так, одна з камер зняла приголомшливе відео, на якому рись виглядала напрочуд спокійною і ніби позувала перед об'єктивом. Ці кадри були зняті вченими на півострові Кабетогама в парку.

Щоб отримати такі кадри, має збігтися безліч речей: освітлення, тло і, звісно ж, незворушність самої рисі, яка позує на камеру,

– каже Том Гейбл з Voyageurs Wolf Project.

Як це було: дивіться відео

Рисі не полохливі, хіба вночі

Дослідники зазначають, що науці відомі чотири види рисей:

рись (Lynx rufus);

євразійська рись (Lynx lynx);

іберійська рись (Lynx pardinus);

канадська рись (Lynx canadensis).

Канадські рисі (саме така потрапила в фотопастку), відомі як люті хижаки, в основному полюють на зайців-русаків, які складають основу їхнього раціону. Хоча вони переважно покладаються на це основне джерело їжі, ці спритні котячі іноді можуть полювати на менших ссавців і птахів, якщо дозволяють обставини. Примітно, що канадські рисі менші за розміром, ніж їхні європейські побратими, і їх можна легко впізнати за характерним хвостом, який має темний кінчик, що нагадує чорнило.

Дослідники зауважують, що рисі зазвичай відомі своєю сором'язливим і відлюдькуватим способом життя. Тому побачити їх такими на фотопастці вельми цікаво. Примітно, що рисі проявляють підвищену активність вночі, використовуючи свій винятковий зір, щоб виявити здобич на відстані понад 75 метрів.