В рамках недавней инициативы исследователи из проекта Voyageurs Wolf Project установили 350 фотоловушек для изучения летней экологии волков в экосистеме Великих Вояджеров в Миннесоте. Камеры, предназначены для наблюдения за передвижением волков, также зафиксировали различные другие лесные виды. Одной из них воспользовалась очень фотогеничная рысь.
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Канадская рысь невозмутимо сидела перед фотоловушкой
Так, одна из камер сняла потрясающее видео, на котором рысь выглядела удивительно спокойной и будто позировала перед объективом. Эти кадры были сняты учеными на полуострове Кабетогама в парке.
Чтобы получить такие кадры, должно совпасть множество вещей: освещение, фон и, конечно же, невозмутимость самой рыси, которая позирует на камеру,
– говорит Том Гейбл из Voyageurs Wolf Project.
Как это было: смотрите видео
Рыси непугливы, разве что ночью
Исследователи отмечают, что науке известны четыре вида рысей:
- рысь (Lynx rufus);
- евразийская рысь (Lynx lynx);
- иберийская рысь (Lynx pardinus);
- канадская рысь (Lynx canadensis).
Канадские рыси (именно такая попала в фотоловушку), известны как свирепые хищники, в основном охотятся на зайцев-русаков, которые составляют основу их рациона. Хотя они преимущественно полагаются на этот основной источник пищи, эти ловкие кошачьи иногда могут охотиться на меньших млекопитающих и птиц, если позволяют обстоятельства. Примечательно, что канадские рыси меньше по размеру, чем их европейские собратья, и их можно легко узнать по характерному хвосту, который имеет темный кончик, напоминающий чернила.
Исследователи замечают, что рыси обычно известны своим застенчивым и нелюдимым образом жизни. Поэтому увидеть их такими на фотоловушке весьма интересно. Примечательно, что рыси проявляют повышенную активность ночью, используя свое исключительное зрение, чтобы обнаружить добычу на расстоянии более 75 метров.