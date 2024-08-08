В рамках недавней инициативы исследователи из проекта Voyageurs Wolf Project установили 350 фотоловушек для изучения летней экологии волков в экосистеме Великих Вояджеров в Миннесоте. Камеры, предназначены для наблюдения за передвижением волков, также зафиксировали различные другие лесные виды. Одной из них воспользовалась очень фотогеничная рысь.

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Канадская рысь невозмутимо сидела перед фотоловушкой

Так, одна из камер сняла потрясающее видео, на котором рысь выглядела удивительно спокойной и будто позировала перед объективом. Эти кадры были сняты учеными на полуострове Кабетогама в парке.

Чтобы получить такие кадры, должно совпасть множество вещей: освещение, фон и, конечно же, невозмутимость самой рыси, которая позирует на камеру,

– говорит Том Гейбл из Voyageurs Wolf Project.

Как это было: смотрите видео

Рыси непугливы, разве что ночью

Исследователи отмечают, что науке известны четыре вида рысей:

рысь (Lynx rufus);

евразийская рысь (Lynx lynx);

иберийская рысь (Lynx pardinus);

канадская рысь (Lynx canadensis).

Канадские рыси (именно такая попала в фотоловушку), известны как свирепые хищники, в основном охотятся на зайцев-русаков, которые составляют основу их рациона. Хотя они преимущественно полагаются на этот основной источник пищи, эти ловкие кошачьи иногда могут охотиться на меньших млекопитающих и птиц, если позволяют обстоятельства. Примечательно, что канадские рыси меньше по размеру, чем их европейские собратья, и их можно легко узнать по характерному хвосту, который имеет темный кончик, напоминающий чернила.

Исследователи замечают, что рыси обычно известны своим застенчивым и нелюдимым образом жизни. Поэтому увидеть их такими на фотоловушке весьма интересно. Примечательно, что рыси проявляют повышенную активность ночью, используя свое исключительное зрение, чтобы обнаружить добычу на расстоянии более 75 метров.