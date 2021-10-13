Недавно в Лондоне состоялся допремьерный показ фильма. Одним из почетных гостей мероприятия был черно-белый кот, который сыграл в картине одну из ключевых ролей.

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Фильм о художнике, который рисовал кошек

В фильме "Электрическая жизнь Луиса Уэйна" появится очень много котиков, это ясно из начальной ленты. Даже в трейлере количество мурчалок необычно велика. Дело в том, что лента основана на реальных событиях. Єто история об эксцентричном британском художнике Луисе Уэйне. Его игривые, а иногда даже психоделические картины, помогли навсегда изменить восприятие публикой котов.

Постер фильма очень символический – на нем изображен черно-белый кот, который игриво выглядывает из-за рамки. Именно в таком стиле Луис Уэйн рисовал котов.



Постер фильма с нарисованным котиком / Картинка с amazon.com

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Черно-белый пушистик, который позировал вместе с главными актерами фильма Бенедиктом Кампербетчем и Клер Фой – один из около десятка четвероногих, которые снимались в фильме. Он грациозной походкой появляется и в официальном трейлере фильма.



Котик из фильма, который был на предпремьерном показе / Скриншот с видео

"Электрическая жизнь Луиса Уэйна": смотрите трейлер

Кстати, в русском переводе в название фильма вставили напоминание о котах: " Кошачьи миры Луиса Уэйна " . Хотя в оригинале на английском – The Electrical Life of Louis Wain – ее нет.

Фильм должен выйти в кинотеатрах Великобритании в 2022 году. В США с 22 октября его можно будет увидеть на Amazon Prime Video. Когда релиз состоится в Украине – пока неизвестно.