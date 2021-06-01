Эпическую битву удалось зафиксировать благодаря камерам наблюдения. Видео из них выложила сестра защитницы собачек в тикток.

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Девушка набросилась на медведицу

Произошло все на частном дворе: медведица с парой медвежат залезла на полутораметровый забор. К ней сразу же прибежали четыре собачки и начали лаять. Тогда медведица стала бить их лапами по мордочками.

На лай прибежала девушка, которая, ни минуты не теряя, подбежала к дикому животному. Она оттолкнула его с забора голыми руками, собрала собак со двора и вышла из кадра.

В Калифорнии девушка оттолкнула медведицу, которая ударила ее собачек: смотрите видео

Девушка забила палец, а собачка получил царапины

Девушку-спасительницу собак из Калифорнии зовут Хейли. Видео в своем тиктоке запостила ее сестра – Бренда. Оно быстро разлетелось сетью и набрало более 46 миллионов просмотров (по состоянию на вечер 1 июня).

В комментариях к видео Хейли рассказала: с животными все в порядке: они целы и почти невредимы. Только одна – самая маленькая собачка – получила царапины.

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В следующем видео сама Хейли рассказала о своем поступке. Говорит, что ни минуты не колебалась и не видит в этом событии геройства. Мол, это ее дети и она готова их защищать от любого.

Хейли немного травмировала руку: на видео она показала подписчикам свой палец в защитной лангетке. Правда, непонятно, получила девушка перелом, или вывих. Она добавила: такого с ней раньше не бывало, и медведи – редкие гости. Впрочем, после этого инцидента Хейли задумалась о необходимости высшего забора.