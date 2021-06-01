Епічну битву вдалося зафіксувати завдяки камерам спостереження. Відео з них виклала сестра захисниці собачок у тікток.
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Дівчина накинулася на ведмедицю
Сталося усе на приватному подвір'ї: ведмедиця з парою ведмежат залізла на півтораметровий паркан. До неї одразу ж прибігли чотири собачки і почали гавкати. Тоді ведмедиця стала бити їх лапами по мордочками.
На гавкіт прибігла дівчина, яка ні хвилині не гаяла і підбігла до дикої тварини. Вона відштовхнула її з паркану голими руками, позбирала песиків з подвір'я і пішла з кадру.
У Каліфорнії дівчина відштовхнула ведмедицю, яка вдарила її песиків: дивіться відео
Дівчина забила палець, а песик отримав подряпини
Дівчину-рятівницю песиків з Каліфорнії звуть Гейлі. Відео у своєму тіктоці запостила її сестра – Бренда. Воно швидко розлетілося мережею і набрало понад 46 мільйонів переглядів (станом на вечір 1 червня).
У коментарях до відео Гейлі розповіла: з тваринками усе гаразд: вони цілі і майже неушкоджені. Лише одна – найменша собачка – отримала подряпини.
У наступному відео сама Гейлі розповіла про свій вчинок. Каже, що ні миті не вагалася і не бачить у цій події геройства. Мовляв, це її дітки і вона готова їх захищати від будь-кого.
Гейлі дещо травмувала руку: на відео вона показала підписникам свій палець у захисній лангетці. Щоправда, незрозуміло, чи отримала дівчина перелом, чи вивих. Вона додала: такого з нею раніше не бувало, і ведмеді – нечасті гості. Втім, після цього інциденту Гейлі замислилася про необхідність вищого паркану.
Травмований у битві з ведмедицею палець / Скриншот з відео