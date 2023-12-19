Но следить за тем, в каком весе находится ваш пушистый друг крайне важно, ведь, пропустив признаки ожирения, это плохо повлияет на его общее самочувствие. Pets 24 рассказывает, как узнать, все ли хорошо с весом кота

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Какой вес должен быть у здорового кота?

Покровители породистых кошек могут узнать показатели веса для своего любимца из стандартов породы. Да, абиссинские коты довольно миниатюрны и могут весить около трех килограммов, а мейн-куны – и все 9 килограммов.

Для домашних кошек ветеринары называют нормальным весом в пределах 3,5 – 4,5 килограмма. Кошки будут несколько легче котов, а вес молодого здорового кота будет отличаться от веса кота-пенсионера.

Кроме веса, для оценки здоровья котика следует использовать и другие критерии: массу мышц, количество жира и т.д. Это все может сделать ветеринар.

Как определить ожирение у кота?

Ожирение у кошек может негативно повлиять на их здоровье и продолжительность жизни, несмотря на то, что людей обычно привлекают более круглые и пушистые морды. Чтобы обеспечить более долгую и здоровую жизнь вашего кошачьего спутника, важно периодически оценивать его вес и предотвращать чрезмерный набор веса.

Густая шерсть, особенно длинная, может скрывать от глаз реальную картину. Вот на что следует обратить внимание:

Ребра . Эксперты советуют любителям животных оценивать вес кошачьих товарищей, проводя руками вдоль их груди. Если ребра не прощупываются, это говорит о том, что кот может иметь лишний вес. И наоборот, если кожа минимальна или даже видны ребра, это указывает на то, что кот, скорее всего, имеет недостаточный вес. В идеале кошка должна иметь достаточное количество жира в организме, что позволяет прощупать ребра, хотя и покрытые тонким слоем жировой ткани.

. Эксперты советуют любителям животных оценивать вес кошачьих товарищей, проводя руками вдоль их груди. Если ребра не прощупываются, это говорит о том, что кот может иметь лишний вес. И наоборот, если кожа минимальна или даже видны ребра, это указывает на то, что кот, скорее всего, имеет недостаточный вес. В идеале кошка должна иметь достаточное количество жира в организме, что позволяет прощупать ребра, хотя и покрытые тонким слоем жировой ткани. Живот. Оценив внешний вид живота кошки, можно определить, есть ли у нее избыточный вес или недостаточен. Обвисший живот свидетельствует об избыточном весе, в то время как сильно втянутый – сигнализирует о малом весе. Обычно живот у кошек с нормальным весом едва втянут.

Как понять, что у кота ожирение / Фото Unsplash

Спина . Пройдитесь руками вдоль спины котика. Если вес кошки находится в пределах здорового диапазона, должен быть небольшой слой жира, позволяющий ощутить кости. Однако, если они не нащупываются, это говорит о том, что кошка прибавила в весе. И наоборот, если кости слишком легко нащупываются или даже заметны, значит кошка похудела.

. Пройдитесь руками вдоль спины котика. Если вес кошки находится в пределах здорового диапазона, должен быть небольшой слой жира, позволяющий ощутить кости. Однако, если они не нащупываются, это говорит о том, что кошка прибавила в весе. И наоборот, если кости слишком легко нащупываются или даже заметны, значит кошка похудела. Талия. Посмотрите на своего кота сверху. Если он в своем здоровом весе, то будет четко видна кошачья талия. Когда кот толстый, талии не видны совсем, а когда худой – видны лишь ребра и запавшие бока.

При любых обстоятельствах, будь то ожирение или скот, обязательно нужно обратиться за советом к ветеринару. Их опыт имеет решающее значение для выявления потенциальных проблем со здоровьем и определения наиболее подходящей диеты для вашего котика.

Кроме того, какие-либо значительные колебания веса кошки должны вызвать немедленную медицинскую консультацию.

Какие 10 продуктов нельзя давать коту?

Котам нельзя давать много пищевых продуктов, независимо от того, как сильно вы хотите порадовать питомца. Здоровье и самочувствие пушистого напрямую связано с тщательной регулировкой их рациона.

Не все виды колбасы подходят для употребления, а молоко вообще кошка или кот может не переносить. Предлагаем разобраться в этом вопросе подробнее – вот 10 продуктов, которые не стоит давать котикам!