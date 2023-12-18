Так, ученые из Калифорнийского университета провели масштабный опрос среди владельцев кошек и выяснили, что отдельные черты характера зачастую присущи кошкам определенного окраса. Детальнее об этом – дальше в материале!

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Ученые нашли связь между цветом шерсти кошек и характером

Исследование "Цвет кошачьей шерсти, личностные качества и шкала отношений кошка-владелец" проводилось в течение длительного времени. В итоге ученым удалось установить, что характер питомца может напрямую зависеть от его окраски.

Итак, хозяева рыжих кошек отмечали их активность, дружелюбие, игривость и обучаемость. Они также утверждали, что их воспитанники легко идут на контакт с людьми.

Серые коты знают, как дойти до вашего сердца только одним взглядом или простым жестом. Хотя он может стать немного застенчивым или мнительным, особенно к людям, которых он не знает, сразу же его уверенность растет, и он подходит к человеку, сначала поздравить их, а затем позволить ласкать себя.

Владельцы белых кошек описывают их как спокойных, неторопливых и самодостаточных. Такие животные не слишком открыты в общении с людьми, но уверены в себе и своем статусе в доме.

Какой характер у белых кошек

Какой характер у белых кошек / Фото Unsplash

Воспитанники с черной шерстью, по наблюдениям хозяев, обладают отличными охотничьими навыками. Но в домашних условиях такая их особенность обычно не нужна.

Также носят независимый характер и кошки черепаховой окраски. Но они более способны к обучению и контактны.

Двухцветные кошки описываются как добрые, умные, но несколько отстраненные. Трехцветные кошки еще более независимы, могут проявлять агрессию, если их личное пространство грубо нарушается.

Особенности характера цветных кошек

Особенности характера цветных кошек / Фото Unsplash

Эксперты сочли, что результаты опроса могут быть субъективными, поскольку поведение домашних животных в большей степени зависит от генетики и нюансов воспитания.

Почему кошки предпочитают выбирать только одного владельца?

Кошачьи демонстрируют четкую модель поведения, когда формируют глубокую связь только с одним владельцем. Большинство может предположить, что это любовные чувства, но не причины такого поведения пушистых совсем другие. Зоопсихологи поделились деталями. Итак, как кошка выбирает себе хозяина и почему он только один – рассказываем в материале.

Кроме того, есть три основных роли, которыми наделяет кошка своих сожителей – раб, друг и хозяин. Как понять кто вы для собственного пушистика – читайте здесь.