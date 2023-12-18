Так, ученые из Калифорнийского университета провели масштабный опрос среди владельцев кошек и выяснили, что отдельные черты характера зачастую присущи кошкам определенного окраса. Детальнее об этом – дальше в материале!

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Ученые нашли связь между цветом шерсти кошек и характером

Исследование "Цвет кошачьей шерсти, личностные качества и шкала отношений кошка-владелец" проводилось в течение длительного времени. В итоге ученым удалось установить, что характер питомца может напрямую зависеть от его окраски.

Итак, хозяева рыжих кошек отмечали их активность, дружелюбие, игривость и обучаемость. Они также утверждали, что их воспитанники легко идут на контакт с людьми.

Серые коты знают, как дойти до вашего сердца только одним взглядом или простым жестом. Хотя он может стать немного застенчивым или мнительным, особенно к людям, которых он не знает, сразу же его уверенность растет, и он подходит к человеку, сначала поздравить их, а затем позволить ласкать себя.

Владельцы белых кошек описывают их как спокойных, неторопливых и самодостаточных. Такие животные не слишком открыты в общении с людьми, но уверены в себе и своем статусе в доме.

Какой характер у белых кошек / Фото Unsplash

Воспитанники с черной шерстью, по наблюдениям хозяев, обладают отличными охотничьими навыками. Но в домашних условиях такая их особенность обычно не нужна.

Также носят независимый характер и кошки черепаховой окраски. Но они более способны к обучению и контактны.

Двухцветные кошки описываются как добрые, умные, но несколько отстраненные. Трехцветные кошки еще более независимы, могут проявлять агрессию, если их личное пространство грубо нарушается.

Особенности характера цветных кошек / Фото Unsplash

Эксперты сочли, что результаты опроса могут быть субъективными, поскольку поведение домашних животных в большей степени зависит от генетики и нюансов воспитания.

Почему кошки предпочитают выбирать только одного владельца?

Кошачьи демонстрируют четкую модель поведения, когда формируют глубокую связь только с одним владельцем. Большинство может предположить, что это любовные чувства, но не причины такого поведения пушистых совсем другие. Зоопсихологи поделились деталями. Итак, как кошка выбирает себе хозяина и почему он только один – рассказываем в материале.

Кроме того, есть три основных роли, которыми наделяет кошка своих сожителей – раб, друг и хозяин. Как понять кто вы для собственного пушистика – читайте здесь.