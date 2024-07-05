Животные научились имитировать человеческую речь: что говорят разговорчивые киты, утка и слон –показали видео

Разнообразие дикой природы поражает воображение. Хотя было установлено, что некоторые животные обладают способностью имитировать различные звуки, новые находки показывают, что некоторые виды развили этот навык до беспрецедентного уровня.

Некоторые из этих животных с удивительной точностью имитируют звуки автомобильной сигнализации и затворов фотоаппаратов, а другие могут воспроизводить звуки, которые издает их добыча, а третьи – отлично воспроизводят человеческую речь. Эта способность была задокументирована у нескольких видов из дикой природы, и это вовсе не попугаи.

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Какие животные научились имитировать человеческую речь?

Болтливые китообразные

В последние годы косатки привлекают внимание своим агрессивным взаимодействием с туристическими лодками, пытаясь опрокинуть их. Однако, эти морские млекопитающие также обладают загадочной способностью – имитировать человеческую речь.

Ярким примером является косатка, по имени Вики, которую научили имитировать человеческие слова. Вики успешно артикулировала такие фразы, как "привет", "пока" и "Эми" – имя ее тренера. Исследователи подчеркивают, что хотя вокализация Вики была несовершенной, а понимание ею произнесенных слов было минимальным, этот подвиг подчеркивает большую адаптивность косаток.

Как Вики произносит фразы: смотрите видео

Также стоит упомянуть белуху NOC, которая была приобретена в 1970-х годах в рамках программы ВМС США для морских млекопитающих в Арктике. Исследователи заметили, что вокализация млекопитающих напоминает бормотание, подводную имитацию человеческой речи, если слышать ее издалека. Однако научное сообщество остается неуверенным, являются ли эти звуки намеренной имитацией человеческой речи, или чем-то совсем другим.

Говорящая утка,

Домашняя утка, по имени Риппер, научилась имитировать голос своего хозяина. Птица может имитировать звук закрывающейся калитки, и произносить фразу "You bloody fool" ("Ты чертов дурак"). Вероятно, хозяин утки не раз повторял эту фразу в присутствии птицы.

Утка имитирует фразы хозяина: смотрите видео

Разговаривающий тюлень,

Тюлень Гувер, которого спасли еще детенышем, провел свои первые годы жизни с людьми, а затем переехал в аквариум Новой Англии в 1970-х годах. Исследователи обнаружили, что Гувер удивительным образом перенял несколько слов от своих хозяев и даже смог имитировать характерный акцент штата Мэн.

На отрезке видео, начинающемся на отметке времени 3:25, можно услышать, как тюлень произносит "Hey hey, get out!" ("Гей-эй, уходи!").

Как тюлень говорит: смотрите видео

Слон, говорящий на корейском языке

Самец азиатского слона, по имени Баскет, успешно имитировал английский язык и воспроизводил голос своего тренера в Корее. Поместив хобот в рот, Баскет продемонстрировал способность регулировать высоту и тембр своих вокализаций.

Как это происходит: смотрите видео

По словам зоолога Анжелы Стогер, слон не только точно имитировал человеческую речь, но и подстраивался под высоту голоса своего тренера, демонстрируя редкий и сложный уровень вокального обучения среди слонов.