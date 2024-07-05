Некоторые из этих животных с удивительной точностью имитируют звуки автомобильной сигнализации и затворов фотоаппаратов, а другие могут воспроизводить звуки, которые издает их добыча, а третьи – отлично воспроизводят человеческую речь. Эта способность была задокументирована у нескольких видов из дикой природы, и это вовсе не попугаи.

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Какие животные научились имитировать человеческую речь?

Болтливые китообразные

В последние годы косатки привлекают внимание своим агрессивным взаимодействием с туристическими лодками, пытаясь опрокинуть их. Однако, эти морские млекопитающие также обладают загадочной способностью – имитировать человеческую речь.

Ярким примером является косатка, по имени Вики, которую научили имитировать человеческие слова. Вики успешно артикулировала такие фразы, как "привет", "пока" и "Эми" – имя ее тренера. Исследователи подчеркивают, что хотя вокализация Вики была несовершенной, а понимание ею произнесенных слов было минимальным, этот подвиг подчеркивает большую адаптивность косаток.

Как Вики произносит фразы: смотрите видео

Также стоит упомянуть белуху NOC, которая была приобретена в 1970-х годах в рамках программы ВМС США для морских млекопитающих в Арктике. Исследователи заметили, что вокализация млекопитающих напоминает бормотание, подводную имитацию человеческой речи, если слышать ее издалека. Однако научное сообщество остается неуверенным, являются ли эти звуки намеренной имитацией человеческой речи, или чем-то совсем другим.

Говорящая утка,

Домашняя утка, по имени Риппер, научилась имитировать голос своего хозяина. Птица может имитировать звук закрывающейся калитки, и произносить фразу "You bloody fool" ("Ты чертов дурак"). Вероятно, хозяин утки не раз повторял эту фразу в присутствии птицы.

Утка имитирует фразы хозяина: смотрите видео

Разговаривающий тюлень,

Тюлень Гувер, которого спасли еще детенышем, провел свои первые годы жизни с людьми, а затем переехал в аквариум Новой Англии в 1970-х годах. Исследователи обнаружили, что Гувер удивительным образом перенял несколько слов от своих хозяев и даже смог имитировать характерный акцент штата Мэн.

На отрезке видео, начинающемся на отметке времени 3:25, можно услышать, как тюлень произносит "Hey hey, get out!" ("Гей-эй, уходи!").

Как тюлень говорит: смотрите видео

Слон, говорящий на корейском языке

Самец азиатского слона, по имени Баскет, успешно имитировал английский язык и воспроизводил голос своего тренера в Корее. Поместив хобот в рот, Баскет продемонстрировал способность регулировать высоту и тембр своих вокализаций.

Как это происходит: смотрите видео

По словам зоолога Анжелы Стогер, слон не только точно имитировал человеческую речь, но и подстраивался под высоту голоса своего тренера, демонстрируя редкий и сложный уровень вокального обучения среди слонов.