Невероятно сообразительны и имеют отличную память: 5 самых умных животных на планете

В животном мире существует множество видов, обладающих незаурядными навыками и способностями, которые отличают их от других. Эти существа действительно поражают исключительными качествами, благодаря которым их называют самыми умными животными в мире.

Существуют те, которые в некоторых видах интеллектуальной деятельности как минимум равны человеку, иногда даже превосходят его. Pets24 рассказывает о 5 самых умных животных в мире.

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Пятерка самых умных животных

Шимпанзе

Шимпанзе заняли первое место как лидеры в изготовлении и использовании инструментов. Превосходя интеллект человеческих детей, эти человекообразные обезьяны известны своей способностью конструировать сложные формы, манипулировать окружающей средой и общаться с другими видами с помощью уникальных "языковых конструкций".

Дельфины

Дельфины – второй самый умный вид на Земле. Несмотря на то, что дельфины появились на планете на миллионы лет раньше людей, они известны своим высоким уровнем интеллекта.

Этот вид способен запоминать и повторять действия, выполнять команды, создавать новые трюки с предметами, распознавать отдельные голоса в своей группе, имитировать звуки, такие как птичий щебет и дверные петли, и даже повторять определенные слова или человеческий смех.

Орангутанги

На 3-м месте орангутанги. Эти человекообразные обезьяны (иногда их зовут "лесные люди") обладают высокой культурой с социальными связями. Самки заботятся о своем потомстве на протяжении многих лет, обучая их навыкам выживания.



Орангутанги заняли третье место среди самых умных животных / Фото Unsplash

К 10-летнему возрасту эти животные могут различать на вкус и определять более 200 видов съедобных растений. Орангутанги пользуются инструментами в дикой природе и способны распознавать себя в зеркальном отражении.

Слоны

Слоны заняли четвертое место. Вопреки представлению о слонах как о больших существах с исключительной памятью, они имеют мозг, который весит более 5 килограммов. Эти умные животные демонстрируют свои эмоции с помощью головы, ушей и хобота, чтобы передать свое настроение.

Ученые обнаружили, что слоны проявляют чувствительность и заботу в отношении членов своего стада и других животных. Когда член стада умирает, слоны проводят несколько дней возле тела, прикрывая его растительностью. Кроме того, эти величественные создания продемонстрировали незаурядную способность ценить музыку, имея острый слух к мелодиям, состоящим из трех нот.

Вороны

Вороны на 5 месте по уровню интеллекта среди животных. Эти высокоинтеллектуальные существа демонстрируют превосходное понимание сигналов светофора, имеют исключительную память и способность учиться друг у друга.



Вороны очень умные существа / Фото Unsplash

Они собирают орехи, используя при этом инновационные методы, например, кладут их на дорогу, чтобы разбить колесами автомобилей, которые проезжают мимо. Кроме того, они используют веточки для извлечения насекомых из коры деревьев, демонстрируя свою изобретательность и приспособленность к окружающей среде.

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