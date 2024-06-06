Існують ті, які у деяких видах інтелектуальної діяльності як мінімум рівні людині, інколи ж навіть перевершують його. Pets24 розповідає про 5 найрозумніших тварин у світі.

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П'ятірка найрозумніших тварин

Шимпанзе

Шимпанзе посіли перше місце як лідери у виготовленні та використанні інструментів. Перевершуючи інтелект людських дітей, ці людиноподібні мавпи відомі своєю здатністю конструювати складні форми, маніпулювати навколишнім середовищем і спілкуватися з іншими видами за допомогою унікальних "мовних конструкцій".

Дельфіни

Дельфіни – другий найрозумніший вид на Землі. Попри те, що дельфіни з'явилися на планеті на мільйони років раніше за людей, вони відомі своїм високим рівнем інтелекту.

Цей вид здатен запам'ятовувати й повторювати дії, виконувати команди, створювати нові трюки з предметами, розпізнавати окремі голоси у своїй групі, імітувати звуки, такі як пташиний щебет і дверні петлі, і навіть повторювати певні слова або людський сміх.

Орангутанги

На 3-му місці орангутанги. Ці людиноподібні мавпи (іноді їх звуть "лісові люди") мають високу культурою з соціальними зв'язками. Самки піклуються про своє потомство протягом багатьох років, навчаючи їх навичок виживання.



Орангутанги посіли третє місце серед найрозумніших тварин / Фото Unsplash

До 10-літнього віку ці тварини можуть розрізняти на смак і визначати понад 200 видів їстівних рослин. Орангутанги користуються інструментами в дикій природі й здатні розпізнавати себе в дзеркальному відображенні.

Слони

Слони посіли четверте місце. Всупереч уявленню про слонів як про великих істот з винятковою пам'яттю, вони мають мозок, який важить понад 5 кілограмів. Ці розумні тварини демонструють свої емоції за допомогою голови, вух і хобота, щоб передати свій настрій.

Вчені виявили, що слони проявляють чутливість і турботу щодо членів свого стада та інших тварин. Коли член стада помирає, слони проводять кілька днів біля тіла, прикриваючи його рослинністю. Крім того, ці величні створіння продемонстрували неабияку здатність цінувати музику, маючи гострий слух до мелодій, що складаються з трьох нот.

Ворони

Ворони на 5 місці за рівнем інтелекту серед тварин. Ці високоінтелектуальні істоти демонструють чудове розуміння сигналів світлофора, мають виняткову пам'ять і здатність вчитися один в одного.



Ворони дуже розумні істоти / Фото Unsplash

Вони збирають горіхи, використовуючи при цьому інноваційні методи, наприклад, кладуть їх на дорогу, щоб розбити колесами автомобілів, які проїжджають повз. Крім того, вони використовують гілочки для вилучення комах з кори дерев, демонструючи свою винахідливість і пристосованість до навколишнього середовища.

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