Какие запахи не любят кошки: важные подсказки владельцам

Кошки имеют чрезвычайно чувствительные органы обоняния, помогающие этим животным охотиться и ориентироваться в пространстве. Из-за этого наши любимцы могут страдать от запахов, которые людям кажутся приятными или нейтральными.

Пушистые любимцы не любят резкие запахи уксуса и нафталина. Часто владельцы не знают этого и используют уксус при чистке кошачьего лотка. Тогда поход в туалет превращается для котика в страдания.

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Запахи на кухне



Еда, которая приятно пахнет для людей, может быть неприемлемой для кошек / Фото Unsplash

Цитрусовые: когда хозяева чистят лимоны или апельсины, котики пытаются убежать как можно дальше. Эти фрукты не опасны для пушистиков, а просто вызывают негативную реакцию и не нравятся им.

когда хозяева чистят лимоны или апельсины, котики пытаются убежать как можно дальше. Эти фрукты не опасны для пушистиков, а просто вызывают негативную реакцию и не нравятся им. Лук и чеснок. Запах этих овощей может вызвать раздражение слизистой оболочки глаз и слезотечение у кошки – совсем как у людей.

Запах этих овощей может вызвать раздражение слизистой оболочки глаз и слезотечение у кошки – совсем как у людей. Корица. Эта безобидная, на первый взгляд, специя, совершенно не нравится кошкам.

Запахи в ванной комнате



Следите, чтобы кот не имел доступа к косметике и моющим средствам / Фото Unsplash

Косметика и моющие средства. Все это может быть опасным для котика. Сильные ароматы косметических средств способны раздражать органы обоняния. А вот испарения моющих средств могут нанести серьезный вред здоровью и привести к ожогам дыхательных путей.

Запахи в саду

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.



Лаванда в слишком большом количестве может оказаться токсичной для котика / Фото Unsplash

Лаванда: коты не любят ее. С помощью лаванды или лавандового масла можно отучить кота от нежелательных мест в доме.

Как отучить кота делать вред при помощи запахов

С помощью безвредных, но неприятных для котика ароматов можно отучить его от определенных мест / Фото Unsplash Запахи, которые не любят коты, можно использовать для отпугивания животных от определенных мест в доме. Например, с помощью апельсиновых корок или эфирного масла можно приучить кота не ходить в туалет в определенном месте (если он может сделать это мимо лотка). К теме Почему кошки не любят воду и купание А с помощью тряпки с уксусом можно отпугнуть кота от дивана, о который нельзя точить когти. Однако старайтесь, чтобы концентрация вещества была не слишком большой – ведь это может навредить здоровью животного и даже людей, которые живут в доме.

Если выращиваете лаванду в саду, следите, чтобы ее не было слишком много. В большом количестве растение может стать токсичным для кошек.