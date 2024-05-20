Как приучить щенка к туалету: действенные советы для каждого хозяина

Обычно щенки, попадая к новым владельцам, еще не приучены к лотку. Научить собаку ходить в туалет – это достаточно сложный и длительный процесс, требующий от хозяина полного внимания.

Так вы сможете позаботиться о том, чтобы ваш четвероногий друг точно знал, куда можно сходить в туалет, или умел правильно проситься во двор, чтобы сделать свои дела там. Вам понадобится много терпения, но есть немало действенных советов, которые помогут, рассказывает Pets24.

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Когда начинать приучать щенка к туалету?

Прежде чем узнать, как научить щенка ходить в туалет, нужно определиться, с какого возраста начинать дрессировку в этом направлении. Если вы приобрели домашнего любимца у заводчиков, то ему точно не менее 2 – 3 месяцев. Это идеальный возраст, чтобы приучать к хождению в туалет.

Нужно понимать, что в таком возрасте когнитивные функции животного еще не развиты, поэтому процесс обучения может быть долгим. Владельцу любимца стоит набраться терпения и снисходительно относиться к собственному четвероногому другу.

Переучить взрослых собак к хождению в лоток достаточно сложно. Привычки и рефлексы животного уже сформировались.

Как приучить щенка ходить в лоток?

На ранних этапах обучения используются специальные пеленки, которые помогают приучить животное ходить в месте для туалета. Они прекрасно поглощают влагу и запахи, а также способствуют чистоте помещения.

Купить лоток для собаки нужно заблаговременно. Сейчас производители предлагают клиентам несколько моделей, к основным вариантам следует отнести:

лоток со столбиком или стеной;

лоток с искусственным покрытием;

лоток с решеткой.

Метаболизм у щенков до 1 года работает очень быстро. За одни сутки собака может справлять свои потребности более 20 раз, поэтому к обучению нужно относиться со всей ответственностью.



Как приучить собаку к туалету / Фото The Spruce / Phoebe Cheong

Чтобы приучить щенка к лотку, процесс дрессировки стоит разделить на много разных этапов:

Для начала уберите все ковры и дорожки, которые есть в доме. Если площадь жилья большая, то можно купить сразу несколько лотков. При проживании в квартире для начала приобретите пеленки и расстелите их в разных комнатах, где бывает животное.

Маленькие щенки очень энергичные, они могут грызть или переносить пеленки с места на место. Закрепить их можно с помощью скотча.

Действенным способом научить щенка ходить в лоток является ограничение его передвижения. Закройте собаку в одной комнате вместе с лотком. Таким образом собака сама может догадаться, для чего этот предмет здесь находится.

Чаще всего щенки справляют нужду после еды. Именно поэтому, каждый раз, как животное поело, отнесите его в лоток или на пеленку. Это поможет в формировании условного рефлекса.

Лоток нужно регулярно убирать, но не вымывайте его каждый раз со средствами для чистки. Помните, что собака имеет очень чувствительное обоняние. Собственный запах поможет ей запомнить, где она справляла нужду в прошлый раз.

После каждого удачного похода в туалет не забывайте поздравить четвероногого друга добрым словом и лакомством.

Не используйте негативное подкрепление. Это может вызвать совсем другую реакцию у животного.

Также можно использовать специальные спреи и жидкости, которые помогают приучить собаку к туалету.

К деструктивному поведению, когда животное справляет потребности в неправильных местах, также может вызвать отсутствие внимания от хозяина и большой уровень стресса. Кроме того, вашей собаке может просто не нравиться запах наполнителя.

К слову, еще одной. Такой подход будет способствовать тому, что у собаки появятся нужные ассоциации, и он начнет проситься во двор, когда ему нужно.

Итак, можно сделать выводы, что приучение щенка к туалету начинается с того момента, как только животное оказалось в вашем доме. Сам процесс обучения достаточно долгий – он может длиться несколько недель или даже несколько месяцев. Поэтому подготовьтесь к этому периоду заранее и наберитесь терпения.