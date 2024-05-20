Как приучить щенка к туалету: действенные советы для каждого хозяина
Обычно щенки, попадая к новым владельцам, еще не приучены к лотку. Научить собаку ходить в туалет – это достаточно сложный и длительный процесс, требующий от хозяина полного внимания.
Так вы сможете позаботиться о том, чтобы ваш четвероногий друг точно знал, куда можно сходить в туалет, или умел правильно проситься во двор, чтобы сделать свои дела там. Вам понадобится много терпения, но есть немало действенных советов, которые помогут, рассказывает Pets24.
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Когда начинать приучать щенка к туалету?
Прежде чем узнать, как научить щенка ходить в туалет, нужно определиться, с какого возраста начинать дрессировку в этом направлении. Если вы приобрели домашнего любимца у заводчиков, то ему точно не менее 2 – 3 месяцев. Это идеальный возраст, чтобы приучать к хождению в туалет.
Нужно понимать, что в таком возрасте когнитивные функции животного еще не развиты, поэтому процесс обучения может быть долгим. Владельцу любимца стоит набраться терпения и снисходительно относиться к собственному четвероногому другу.
Переучить взрослых собак к хождению в лоток достаточно сложно. Привычки и рефлексы животного уже сформировались.
Как приучить щенка ходить в лоток?
На ранних этапах обучения используются специальные пеленки, которые помогают приучить животное ходить в месте для туалета. Они прекрасно поглощают влагу и запахи, а также способствуют чистоте помещения.
Купить лоток для собаки нужно заблаговременно. Сейчас производители предлагают клиентам несколько моделей, к основным вариантам следует отнести:
- лоток со столбиком или стеной;
- лоток с искусственным покрытием;
- лоток с решеткой.
Метаболизм у щенков до 1 года работает очень быстро. За одни сутки собака может справлять свои потребности более 20 раз, поэтому к обучению нужно относиться со всей ответственностью.
Как приучить собаку к туалету / Фото The Spruce / Phoebe Cheong
Чтобы приучить щенка к лотку, процесс дрессировки стоит разделить на много разных этапов:
- Для начала уберите все ковры и дорожки, которые есть в доме. Если площадь жилья большая, то можно купить сразу несколько лотков. При проживании в квартире для начала приобретите пеленки и расстелите их в разных комнатах, где бывает животное.
- Маленькие щенки очень энергичные, они могут грызть или переносить пеленки с места на место. Закрепить их можно с помощью скотча.
- Действенным способом научить щенка ходить в лоток является ограничение его передвижения. Закройте собаку в одной комнате вместе с лотком. Таким образом собака сама может догадаться, для чего этот предмет здесь находится.
- Чаще всего щенки справляют нужду после еды. Именно поэтому, каждый раз, как животное поело, отнесите его в лоток или на пеленку. Это поможет в формировании условного рефлекса.
- Лоток нужно регулярно убирать, но не вымывайте его каждый раз со средствами для чистки. Помните, что собака имеет очень чувствительное обоняние. Собственный запах поможет ей запомнить, где она справляла нужду в прошлый раз.
- После каждого удачного похода в туалет не забывайте поздравить четвероногого друга добрым словом и лакомством.
- Не используйте негативное подкрепление. Это может вызвать совсем другую реакцию у животного.
- Также можно использовать специальные спреи и жидкости, которые помогают приучить собаку к туалету.
К деструктивному поведению, когда животное справляет потребности в неправильных местах, также может вызвать отсутствие внимания от хозяина и большой уровень стресса. Кроме того, вашей собаке может просто не нравиться запах наполнителя.
Итак, можно сделать выводы, что приучение щенка к туалету начинается с того момента, как только животное оказалось в вашем доме. Сам процесс обучения достаточно долгий – он может длиться несколько недель или даже несколько месяцев. Поэтому подготовьтесь к этому периоду заранее и наберитесь терпения.