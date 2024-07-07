Знает ли кот, когда вам грустно? Как ваши эмоции влияют на пушистика? На это ответил специалист по кошачьему поведению Рейджен Макгован.

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Знает ли кот, когда вам грустно?

Возможно. Поскольку мы пока не можем говорить с котами, то можем только предположить.

Мы знаем, что коты – любознательные создания, что могут корректировать свое поведение благодаря подсказкам,

– говорит Рейджен Макгован.

Есть несколько таких подсказок для котов, что могут подсказать им о похмуром настроении у человека:

Запахи – коты в первую очередь полагаются на свое обоняние, чтобы распознать собеседников. Исследования показывают, что коты улавливают даже незначительные изменения в запахе человека, которые могут происходить в периоды грусти. Однако остается неясным, интерпретируют ли коты эти обонятельные изменения значимым образом.

– коты в первую очередь полагаются на свое обоняние, чтобы распознать собеседников. Исследования показывают, что коты улавливают даже незначительные изменения в запахе человека, которые могут происходить в периоды грусти. Однако остается неясным, интерпретируют ли коты эти обонятельные изменения значимым образом. Визуальные подсказки – в то время, как люди могут легко заметить, что кто-то плачет, коты не имеют способности точно распознавать человеческие лица. Однако было подтверждено, что коты реагируют на прямой зрительный контакт.

– в то время, как люди могут легко заметить, что кто-то плачет, коты не имеют способности точно распознавать человеческие лица. Однако было подтверждено, что коты реагируют на прямой зрительный контакт. Звуковые подсказки – коты реагируют на звук голоса своего опекуна, а новые данные свидетельствуют о том, что грустный тон голоса может натолкнуть котов на мысль о том, что что-то не так.

Как коты интерпретируют человеческие эмоции?

Когда люди плачут в присутствии кота, животное часто демонстрирует повышенный уровень внимания. Кот может пристально смотреть, будто пытаясь осмыслить ситуацию. Хотя маловероятно, что кот распознает акт плача или связанную с ним грусть, он, похоже, собирает доступные сигналы, чтобы соответственно изменить свое поведение.



Чувствуют ли коты человеческие эмоции и что о них думают / Фото Unsplash

Но ученые до сих пор не уверены, понимают ли коты человеческую грусть так же как и люди. Тем не менее наблюдения показывают, что коты часто пытаются предложить утешение в такие моменты, о чем свидетельствует их поведение, например, когда они трутся о хозяина и мурлычут.

Как наши эмоции влияют на пушистиков?

Коты и их хозяева часто отражают поведение друг друга. Этот феномен подчеркивают результаты исследования, проведенного одним из брендов кошачьего корма: 71% владельцев кошек сообщили, что их любимцы демонстрируют признаки стресса, когда они сами находятся в стрессовом состоянии.

Поэтому, нашим котикам важно, чтобы мы были в хорошем ментальном состоянии и в хорошем настроении, иначе они тоже, с большой вероятностью, будут чувствовать себя не хорошо.