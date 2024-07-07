Чи знає кіт, коли вам сумно? Як ваші емоції впливають на пухнастика? На це відповів фахівець із котячої поведінки Рейджен Макгован.

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Чи знає кіт, коли вам сумно?

Можливо. Оскільки ми поки що не можемо говорити з котами, то можемо лише припустити.

Ми знаємо, що коти – допитливі створіння, що можуть коригувати свою поведінку завдяки підказкам,

– говорить Рейджен Макгован.

Є кілька таких підказок для котів, що можуть підказати їм про похнюплений настрій в людини:

Запахи – коти в першу чергу покладаються на свій нюх, щоб розпізнати співрозмовників. Дослідження показують, що коти вловлюють навіть незначні зміни в запаху людини, які можуть відбуватися в періоди смутку. Однак залишається неясним, чи інтерпретують коти ці нюхові зміни у значущий спосіб.

– коти в першу чергу покладаються на свій нюх, щоб розпізнати співрозмовників. Дослідження показують, що коти вловлюють навіть незначні зміни в запаху людини, які можуть відбуватися в періоди смутку. Однак залишається неясним, чи інтерпретують коти ці нюхові зміни у значущий спосіб. Візуальні підказки – в той час, як люди можуть легко помітити, що хтось плаче, коти не мають здатності точно розпізнавати людські обличчя. Однак було підтверджено, що коти реагують на прямий зоровий контакт.

– в той час, як люди можуть легко помітити, що хтось плаче, коти не мають здатності точно розпізнавати людські обличчя. Однак було підтверджено, що коти реагують на прямий зоровий контакт. Звукові підказки – коти реагують на звук голосу свого опікуна, а нові дані свідчать про те, що сумний тон голосу може наштовхнути котів на думку про те, що щось не так.

Як коти інтерпретують людські емоції?

Коли люди плачуть у присутності кота, тварина часто демонструє підвищений рівень уваги. Кіт може пильно дивитися, ніби намагаючись осмислити ситуацію. Хоча малоймовірно, що кіт розпізнає акт плачу або пов'язаний з ним смуток, він, схоже, збирає доступні сигнали, щоб відповідно змінити свою поведінку.



Чи відчувають коти людські емоції й що про них думають / Фото Unsplash

Але вчені досі не впевнені, чи розуміють коти людський смуток так само як і люди. З усім тим, спостереження показують, що коти часто намагаються запропонувати розраду в такі моменти, про що свідчить їхня поведінка, наприклад, коли вони труться об господаря і муркочуть.

Як наші емоції впливають на пухнастиків?

Коти та їхні господарі часто віддзеркалюють поведінку один одного. Цей феномен підкреслюють результати дослідження, проведеного одним із брендів котячого корму: 71% власників котів повідомили, що їхні улюбленці демонструють ознаки стресу, коли вони самі перебувають у стресовому стані.

Тож, нашим котикам важливо, аби ми були в хорошому ментальному стані і в доброму настрої, інакше вони теж, з великою імовірністю, почуватимуться не добре.