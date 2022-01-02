Эти любимцы точно знают, как сделать Новый год лучше: 20 очень веселых фото

2 января 2022 , 18:43
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Источник:

Boredpanda

В период праздников в доме царит особенная атмосфера. Домашние животные прекрасно дополняют ее, хотя и действуют совсем не так, как хотелось бы хозяевам.

Без этих забавных животных праздники точно не были бы такими веселыми. А потому хозяева не сердятся, а только делают отличные фото своих четырехлапых.

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Автор: Аліна Рудченко